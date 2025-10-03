4 Pameran Berskala Internasional Segera Digelar, Targetkan Transaksi Rp 6 Triliun

jpnn.com - Industri kemasan mencatat kinerja positif didorong peningkatan dan permintaan tinggi dari sektor industri makanan dan minuman yang tumbuh 6,15 persen, farmasi 6,59% dan kosmetik, yang diperkirakan mencapai USD 9,7 miliar. Diproyeksikan, pertumbuhan tahunan majemuk (CAGR) bakal mencapai 4,33% hingga tahun 2030.

"Pertumbuhan ini juga ditunjang oleh permintaan akan solusi kemasan yang inovatif, aman dan hygenic serta ramah lingkungan, stimulus pemerintah serta hilirisasi," kata CEO Krista Exhibitions, Daud D. Salim, Jumat (3/10).

Melihat tren perkembangan industri – industri tersebut, Krista Exhibitions bakal menggelar empat pameran besar yang saling terintegrasi di akhir kwartal 2025. Masing-masing yaitu ALLPrint Indonesia 2025, dan PRO AVL Indonesia 2025, ALLPack Indonesia 2025 dan SIAL InterFOOD 2025.

"Melalui kegiatan itu, kami menghadirkan platform yang mempertemukan inovator, pelaku usaha, dan pemangku kepentingan agar Indonesia semakin kuat bersaing di panggung global,” ungkapnya.

Daud meyakini, pertumbuhan positif industri makanan dan minuman, kemasan, percetakan, serta kebutuhan teknologi audiovisual untuk sektor HORECA (hotel restoran, cafe) dan MICE (Meetings, Incentives, Conventions, and Exhibitions), kegiatan berskala internasional ini akan mampu membukukan nilai transaksi sekitar Rp 5 triliun - Rp 6 triliun.

"Oleh karenanya, perhelatan ini akan menjadi akselerator penting bagi kolaborasi serta investasi lintas industri nasional," ujarnya.

Baca Juga: Penjualan BYD Group Mengalami Penurunan Secara Global

Dia menyebutkan, event ALLPrint Indonesia 2025 akan diselenggarakan pada 8–11 Oktober 2025. Acara ini menampilkan perkembangan signifikan industri percetakan yang kini semakin berkembang ke sektor kemasan, digital printing, serta teknologi grafis terkini.

Kegiatan tersebut direncanakan dihadiri lebih dari 500 peserta pameran dari 20 negara, termasuk 20 Industri Kecil dan Menengah (IKM), serta menargetkan 60.000 pengunjung selama empat hari penyelenggaraan.