JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

4 Pemain Persib Bandung Dapat Panggilan Timnas Indonesia, Begini Agendanya

Rabu, 20 Agustus 2025 – 16:18 WIB
Empat pemain Persib Bandung mendapat panggilan dari Timnas Indonesia. Foto: Persib

jpnn.com - PSSI memanggil empat pemain Persib Bandung untuk bergabung dengan Timnas Indonesia dalam dua agenda berbeda.

Beckham Putra dan Marc Klok dipanggil untuk timnas senior asuhan pelatih Patrick Kluivert. Mereka akan memainkan dua pertandingan persahabatan pada FIFA Matchday September 2025.

Beckham dan Klok Bergabung Timnas Senior

Pada masa jeda internasional ini, Timnas Indonesia dijadwalkan menghadapi Kuwait dan Lebanon di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, 5 dan 8 September 2025.

Pemanggilan Beckham dan Klok tertuang dalam surat PSSI bernomor 4336 /AGB/545/VIII-2025, tertanggal 19 Agustus 2025 yang disampaikan langsung kepada Persib.

"Bersama ini disampaikan bahwa Tim Nasional Sepakbola Indonesia akan melaksanakan pertandingan FIFA 'A' Match pada September 2025 di Surabaya."

"Maka dengan ini, PSSI memanggil: Sdr. Beckham Putra Nugraha dan Sdr. Marc Anthony Klok untuk mengikuti persiapan dan pertandingan Tim Nasional Sepakbola Indonesia," demikian petikan surat bertanda tangan Sekretaris Jenderal PSSI, Yunus Nusi tersebut, dikutip Rabu (20/8).

Bagi Klok, ini merupakan pemanggilan pertamanya di era kepelatihan Patrick Kluivert. Mereka dijadwalkan bergabung ke pemusatan latihan mulai 1 September.

Kakang dan Robi ke Timnas U-23

Sementara itu, dua pemain Persib lainnya Kakang Rudianto dan Robi Darwis akan bergabung ke Timnas U-23 Indonesia untuk menjalani pemusatan latihan menuju babak kualifikasi Piala Asia U23 2026.

