4 Pemain Persija Jakarta Dipanggil Timnas Indonesia, Manajamen Titip Pesan Khusus

Kamis, 04 Juni 2026 – 06:16 WIB

jpnn.com - Persija Jakarta kembali menunjukkan eksistensinya dalam skuad Timnas Indonesia.

Empat pemain Persija mendapat panggilan untuk memperkuat Skuad Garuda dalam agenda FIFA Matchday Juni 2026.

Dalam daftar pemain yang dipanggil John Herdman, Macan Kemayoran menyumbangkan empat nama, yakni Rizky Ridho, Dony Tri Pamungkas, Mauro Zijlstra, dan Rayhan Hannan.

Pemanggilan tersebut menjadi pengakuan atas performa yang ditunjukkan para pemain sepanjang membela Persija.

Mereka dinilai mampu menjaga level permainan sehingga kembali mendapatkan kesempatan mengenakan seragam Merah Putih.

Ridho, Dony, dan Mauro bukan wajah baru di bawah kepemimpinan Herdman. Namun, pemanggilan Rayhan Hannan menjadi cerita tersendiri.

Konsistensi yang ditunjukkan pemain berusia 22 tahun itu tampaknya berbuah manis. Kesempatan untuk masuk ke tim nasional senior menjadi peluang baru bagi Rayhan untuk menunjukkan kemampuannya di level yang lebih tinggi.

Presiden Persija Mohamad Prapanca menyambut positif kabar tersebut. Dia menilai kesempatan membela Timnas Indonesia merupakan hasil dari proses panjang yang dijalani para pemain selama berada berseragam oranye.