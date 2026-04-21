4 Pemicu Marc Marquez Menggila di MotoGP Spanyol, Cek Jadwal

Selasa, 21 April 2026 – 08:33 WIB

jpnn.com - JEREZ - Juara bertahan MotoGP Marc Marquez datang ke MotoGP Spanyol akhir pekan ini dengan status si nomor 5 di klasemen.

Marc berjarak 36 poin dengan pemimpin klasemen Marco Bezzecchi, setelah tiga seri MotoGP 2026, yakni di Thailand, Brasil, dan Amerika Serikat.

Itu bisa menjadi salah satu alasan atau pemicu Marc seharusnya menggila atau mengamuk di balapan kandangnya.

Selain soal jarak yang mulai jauh dengan Marco Bezzecchi, Marc juga bisa menjadikan faktor lain untuk memenangi sprint dan grand prix MotoGP Spanyol 2026.

Perdana di Eropa

MotoGP Spanyol menjadi seri pertama 2026 yang digelar di Eropa. Tur di Eropa akan panjang, hingga seri ke-15.

MotoGP Spanyol hadir setelah para pembalap libur tiga pekan sejak MotoGP Amerika.

Marc dengan segudang pengalamannya, seharusnya bisa memanfaatkan pembuka seri Eropa yang menjadi salah satu balapan kandangnya ini sebagai awal kebangkitan setelah hanya sekali finis pertama dari tiga seri berlalu, itu pun 'cuma' sprint

MotoGP Spanyol menjadi seri pertama 2026 yang digelar di Eropa. Tur di Eropa akan panjang, hingga seri ke-15. MotoGP Spanyol hadir setelah para pembalap libur tiga pekan sejak MotoGP Amerika. Marc dengan segudang pengalamannya, seharusnya bisa memanfaatkan pembuka seri Eropa yang menjadi salah satu balapan kandangnya ini sebagai awal kebangkitan setelah hanya sekali finis pertama dari tiga seri berlalu, itu pun 'cuma' sprint Fit 100 Persen

Menurut Bos Ducati Gigi Dall'Igna, Marc Marquez sudah fit 100 persen.

Setelah mengamankan gelar juara dunia kesembilan yang telah lama ditunggu-tunggu, Marquez absen di putaran terakhir musim debutnya bersama Ducati Lenovo tahun lalu karena cedera bahu kanan yang diderita setelah bertabrakan dengan Marco Bezzecchi di Indonesia.

Banyak analis MotoGP menyebut penampilan Marc di tiga seri awal musim ini tidak dalam kondisi ideal. Bahu Marc masih sakit.

"Marc telah mengalami cedera yang cukup serius. Dia absen dalam lima balapan di akhir musim, jadi, dia selama ini masih dalam proses rehabilitasi. Namun, saya sudah melihat dia siap, dia baik-baik saja, dan saya bisa memastikan dia 100% fit untuk Jerez (MotoGP Spanyol),” kata Dall’Igna kepada Moto.it.

Menurut Bos Ducati Gigi Dall'Igna, Marc Marquez sudah fit 100 persen. Setelah mengamankan gelar juara dunia kesembilan yang telah lama ditunggu-tunggu, Marquez absen di putaran terakhir musim debutnya bersama Ducati Lenovo tahun lalu karena cedera bahu kanan yang diderita setelah bertabrakan dengan Marco Bezzecchi di Indonesia. Banyak analis MotoGP menyebut penampilan Marc di tiga seri awal musim ini tidak dalam kondisi ideal. Bahu Marc masih sakit. "Marc telah mengalami cedera yang cukup serius. Dia absen dalam lima balapan di akhir musim, jadi, dia selama ini masih dalam proses rehabilitasi. Namun, saya sudah melihat dia siap, dia baik-baik saja, dan saya bisa memastikan dia 100% fit untuk Jerez (MotoGP Spanyol),” kata Dall’Igna kepada Moto.it. Persaingan Internal Aprilia

Duo Ducati Bezzchhi dan Jorge Martin kini berada di posisi satu-dua klasemen. Duet Aprilia itu secara tak langsung sudah menghadirkan persaingan internal yang pasti ngeri-ngeri sedap di garasi Aprilia.

Bezzecchi telah membuktikan diri menjadi pembalap hebat. Selalu menang di tiga seri akhir 2025 dan tiga seri awal 2026.

Martin? Juara Dunia 2024 itu seperti telah menemukan performa terbaiknya, meski belum segila dua tahun lalu. Namun, dengan 'balapan kandang' MotoGP Spanyol hadir pekan ini, Martin pantas punya ambisi atau motivasi lebih besar ketimbang Bezzecchi.

Situasi Bezzecchi vs Martin itu bisa menciptakan celah buat Marc Marquez.

MotoGP Spanyol hadir 24-26 April 2026. Cek jadwal lengkap di bawah ini. (motoit/jpnn)

MotoGP Spanyol 2026

Jumat (24/4)

15.45-16.30 WIB: Free Practice 1

20.00-21.00 WIB: Practice

Sabtu (25/4)

15.10-15.40 WIB: Free Practice 2

15.50-16.05 WIB: Qualifying 1

16.15-16.30 WIB: Qualifying 2

20.00 WIB: Sprint 12 Laps

Minggu (26/4)

14.40-14.50 WIB: Warm Up

19.00 WIB: Grand Prix 25 Laps