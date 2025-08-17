Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

4 Penyakit Bakalan Menyerang Akibat Stres Berlebihan

Minggu, 17 Agustus 2025 – 07:30 WIB
Stres. Foto Stokkete/Shutterstock

jpnn.com, JAKARTA - STRES merupakan salah satu masalah mental yang harus segera diatasi.

Stres bisa timbul karena berbagai hal. Mulai dari masalah keuangan, asmara hingga urusan keluarga.

Jika tidak segera diatasi, maka stres bisa memicu sejumlah penyakit kronis dan gangguan jiwa.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Risiko Strok dan Serangan Jantung

Hormon stres secara negatif memengaruhi sistem pernapasan dan kardiovaskular.

Ketika merasa tertekan, kita bisa bernapas lebih cepat untuk mentransfer oksigen ke tubuh dengan cepat.

Bagi orang dengan masalah pernapasan seperti emfisema atau asma, stres bisa membuat mereka lebih sulit untuk bernafas.

Selain itu, hormon stres juga membuat jantung kita memompa lebih cepat untuk mengalihkan lebih banyak oksigen ke jaringan dan otot.

Ada beberapa jenis penyakit yang bisa menyerang Anda akibat stres secara berlebihan dan salah satunya ialah tentu saja serangan jantung.

