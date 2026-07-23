4 Penyebab Orang Bertubuh Kurus Mengalami Kolesterol Tinggi

jpnn.com - JAKARTA – Sering muncul pertanyaan di masyarakat, mengapa orang bertubuh kurus, tetapi mengalami kolesterol tinggi?

Dokter spesialis jantung dan pembuluh darah dari Perhimpunan Dokter Spesialis Kardiovaskular Indonesia (PERKI) dr. Susetyo Atmojo, Sp.JP, mengungkapkan sedikitnya ada empat faktor penyebab orang bertubuh kurus mengalami kolesterol tinggi, mulai dari faktor genetik hingga penumpukan lemak di rongga perut.

"Jadi memang banyak faktor yang menyebabkan orang kurus mengalami kolesterol tinggi. Tidak hanya karena pola makan, tetapi juga dipengaruhi faktor keturunan maupun distribusi lemak di tubuh," kata Susetyo dalam sesi edukasi media yang digelar di Jakarta, Kamis (23/7).

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Penyebab pertama, kata dia, adalah faktor genetik atau familial hypercholesterolemia (FH), yakni kelainan bawaan yang membuat kadar kolesterol low-density lipoprotein (LDL) atau kolesterol jahat tetap tinggi meski seseorang memiliki berat badan normal.

"Ini penyakit genetik. Jadi meskipun badannya kurus, kadar kolesterol LDL bisa tetap tinggi," ujarnya.

Faktor kedua ialah pola makan yang kurang sehat, terutama kebiasaan mengonsumsi makanan yang digoreng atau mengandung lemak jenuh dan lemak trans dalam jumlah berlebih.

Menurut Susetyo, pola makan tersebut dapat meningkatkan kadar kolesterol LDL sehingga memperbesar risiko terbentuknya plak di pembuluh darah.

Ketiga, kurangnya aktivitas fisik juga menjadi penyebab kolesterol tinggi pada orang bertubuh kurus.