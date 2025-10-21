Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

4 Perusahaan Bersinergi Hadapi Tantangan Usaha Kuartal IV

Selasa, 21 Oktober 2025 – 19:44 WIB
4 Perusahaan Bersinergi Hadapi Tantangan Usaha Kuartal IV - JPNN.COM
Perhelatan Collaboration in Gathering Vol 2 di Lembang, Jawa Barat, baru-baru ini. Foto: Tim Collaboration in Gathering Vol 2

jpnn.com, JAKARTA - Rinjani, Belacom, MAS, dan OneWay Production berkolaborasi menghadapi tantangan usaha di kuartal akhir tahun ini.

Adapun empat korporasi tersebut melakukan konsolidasi unik dengan menggelar acara 'Collaboration in Gathering Vol 2' di Lembang, Jawa Barat, akhir pekan lalu.

Konsolidasi tersebut diikuti sekira 550 peserta yang berasal dari latar belakang dan bisnis berbeda.

Baca Juga:

Dalam kesempatan tersebut, empat perusahaan yang memiliki lini usaha berbeda tersebut, berkomitmen selalu tumbuh menghadapi tantangan industri telekomunikasi, advestising, dan promosi.

"Kami tentu berdoa dan berharap agar bisnis empat perusahaan ini berjalan sehat, produktif, dan pendapatan makin meningkat serta dapat memanfaatkan semua peluang yang ada di kuartal IV 2025,” kata Rio Karabas dari Belacom, dikutip Selasa (21/10).

Sementara itu, Ketua Pelaksana, Anton Louis Ward menjelaskan kolaborasi ini bertujuan menekankan prinsip-prinsip dasar “Sense of Belonging” terhadap perusahaan.

Baca Juga:

Melalui kolaborasi acara ini, harapannya semua perusahaan dapat meningkatkan kinerja karyawan dan semangat kerja.

Bentuk kolaborasi dan sinergitas ini dirintis untuk memajukan perusahaan dan mensejahterakan seluruh karyawan.

Rinjani, Belacom, MAS, dan OneWay Production berkolaborasi menghadapi tantangan usaha di kuartal IV.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   perusahaan  Bisnis  korporasi  konsolidasi 
BERITA PERUSAHAAN LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp