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JPNN.com - Olahraga

4 Petinju RI Tampil di Semifinal Asian Boxing Championship 2026 Hari Ini, Cek Jadwalnya

Senin, 13 Juli 2026 – 08:02 WIB
4 Petinju RI Tampil di Semifinal Asian Boxing Championship 2026 Hari Ini, Cek Jadwalnya - JPNN.COM
Petinju Indonesia Joshua Toni Marties (kiri) melancarkan pukulan ke petinju Singapura Dani Izacc Muhammad Faiz (kanan) pada pertandingan kelas 60 kilogram putra Asian Boxing U-19 Championship di Basket Hall, kompleks GBK, Jakarta, Sabtu (11/7/2026). ANTARA FOTO/Darryl Ramadhan/bar

jpnn.com - Sebanyak empat petinju Indonesia bakal tampil pada semifinal Asian Boxing U19 dan U23 Championship 2026 yang berlangsung di Basket Hall GBK, Jakarta, Senin (13/7/2026).

Keempat petinju tersebut ialah Anggie Intania Chalik, Dira Atika, Joshua Toni Marties Lahin, dan Viktor Wengkang.

Anggie Chalik di kelas terbang ringan putri (45-48kg) U19 akan tampil pada sesi 16 menghadapi petinju asal Jepang Yura Tanaka, mulai pukul 12.00 WIB.

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Bila berhasil meraih kemenangan pada pertandingan ini, maka Anggie akan melaju ke partai final untuk menghadapi pemenang antara Gunjan vs Madira Zhumakan

Selanjutnya Dira Artika akan bertarung di kelas bulu putri (57kg) U19, menghadapi petinju asal Kazakhstan Aknur Tursyngali pada sesi 16.

Dira tentu membidik kemenangan pada kejuaraan tinju ini untuk bisa melangkah ke partai final menantang pemenang antara Prachi vs Nurperi Makeshova.

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Memasuki sesi 17 yang dimulai pukul 18.00 WIB, Joshua Toni Marties Lahin akan menghadapi petinju Thailand Siwa Chainarong pada kelas ringan putra (60kg) U19.

Joshua juga tidak ingin melewatkan kesempatan bisa melaju ke partai final menghadapi pemenang semifinal antara Muhammadrizo Ukimov vs Sikander.

Sebanyak empat petinju Indonesia bakal tampil pada semifinal Asian Boxing U19 dan U23 Championship 2026 yang berlangsung di Basket Hall GBK, Jakarta, Senin.

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TAGS   Asian Boxing  Asian Boxing Championship 2026  U19 dan U23  petinju RI  Semifinal  kejuaraan tinju 
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