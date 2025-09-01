4 Provokator Penyerang Markas Brimob Cikeas Ditangkap, Skenarionya Terungkap

Senin, 01 September 2025 – 10:00 WIB

jpnn.com - Tim Polres Bogor menangkap 17 terduga pelaku penyerangan Markas Brimob Cikeas dalam operasi pengamanan di Kabupaten Bogor pada Sabtu malam (20/8/2025).

Dari belasan orang itu ada empat yang ditetapkan sebagai tersangka kasus provokasi penyerangan Markas Brimob Cikeas.

Kapolres Bogor AKBP Wikha Ardilestanto menyebut empat orang tersebut memiliki peran penting dalam rencana penyerangan yang beredar lewat pamflet provokatif di media sosial sejak siang hingga malam.

Setelah penangkapan itu, polisi juga mengungkap skenario yang dijalankan para pelaku sebelum hingga penyerangan terjadi.

"Tersangka M bertindak sebagai provokator sekaligus membawa senjata tajam. Bukti digital dan barang bukti sajam memperkuat perannya dalam kasus ini," kata AKBP Wikha dalam konferensi pers di Mako Polres Bogor, Cibinong, Minggu malam (31/8/2025).

Tersangka pertama berinisial M, warga Tangerang Selatan berperan sebagai provokator dan kedapatan membawa dua senjata tajam.

Dari telepon genggam M, polisi menemukan pamflet digital ajakan menyerang Markas Brimob Cikeas.

Tersangka kedua, AS asal Bogor menyiapkan poster-poster hasutan yang akan ditempelkan di sekitar lokasi Brimob untuk memancing massa.