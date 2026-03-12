4 Ramuan Alami untuk Meringankan Nyeri Asam Urat

jpnn.com, JAKARTA - ASAM urat merupakan salah satu penyakit yang menyerang sendi tubuh.

Penyakit sendi akibat asam urat adalah penyakit yang bisa timbul akibat peningkatan kadar asam urat dalam darah yang melebihi ambang batas.

Asam urat ini kemudian menumpuk dalam ruang sendi dan menyebabkan gangguan pada jaringan sendi.

Jika sudah melebihi batas normal, asam urat tidak akan bisa larut kembali dalam darah.

Pengobatan penyakit asam urat secara medis adalah dengan memberikan obat-obatan untuk meringankan gejalanya dan mencegah penyakit tersebut kambuh kembali.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Brotowali

Brotowali dinilai sebagai salah satu ramuan alami utama meningkatkan sistem imun tubuh (immuno-modulator).

Oleh karena sifatnya tersebut, brotowali bisa digunakan untuk membuat tubuh lebih kuat dalam menahan serangan penyakit.