4 Ramuan Alami yang Baik untuk Menurunkan Gula Darah

jpnn.com, JAKARTA - MEMILIKI kadar gula darah tinggi bisa meningkatkan risiko terserang diabetes.

Sebab, efeknya pasti akan meresahkan. Seseorang bisa dikatakan mengalami hiperglikemia jika kadar gula darah lebih dari 250 ml/dl.

Efek gula darah tinggi pada tubuh gula darah yang terlalu tinggi bisa menyebabkan komplikasi.

Berikut ramuan alami ajaib, yang bisa mengendalikan kadar gula darah dalam waktu singkat, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Kayu manis

Kayu manis sama seperti jahe, yang juga terkenal dengan antiinflamasi ini, ternyata mampu mengontrol diabetes serta mengurangi kadar gula darah dalam tubuhmu.

Ada sebuah hasil penelitian yang membuktikan kayu manis membantu mengurangi stres oksidatif.

Ini memiliki peran penting dalam menurunkan kadar gula darah terkhusus pada diabetes tipe dua.

Rebuslah beberapa batang kayu manis pada air mendidih. Anda juga bisa menggunakan bubuk kayu manis sebanyak setengah sendok pada secangkir air hangat, lalu minumlah setiap hari.