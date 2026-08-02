4 Rekomendasi Camilan untuk Penderita Diabetes
jpnn.com, JAKARTA - SELAMA ini, penderita diabetes enggan mengonsumsi camilan manis.
Namun, ada beberapa jenis camilan manis yang sebenarnya aman dikonsumsi penderita diabetes.
Untungnya, ada beberapa pilihan camilan bernutrisi yang bisa penderita diabetes konsumsi.
Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.
1. Cokelat hitam
Cokelat hitam bisa menjadi pilihan camilan manis yang cocok bagi penderita diabetes.
Pasalnya, cokelat hitam kaya akan flavonoid yang bagus untuk menjaga kadar insulin dan mengurangi risiko masalah jantung.
2. Chia puding
Puding ini memiliki bahan yang sangat sederhana, yaitu susu, biji chia, dan sedikit madu.
Biji chia terkenal penuh kandungan nutrisi, seperti serat, protein, dan lemak omega 3.