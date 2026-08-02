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JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

4 Rekomendasi Camilan untuk Penderita Diabetes

Minggu, 02 Agustus 2026 – 07:15 WIB
4 Rekomendasi Camilan untuk Penderita Diabetes - JPNN.COM
Buah Anggur. Foto ilustrasi: batampos/jpg

jpnn.com, JAKARTA - SELAMA ini, penderita diabetes enggan mengonsumsi camilan manis.

Namun, ada beberapa jenis camilan manis yang sebenarnya aman dikonsumsi penderita diabetes.

Untungnya, ada beberapa pilihan camilan bernutrisi yang bisa penderita diabetes konsumsi.

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Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Cokelat hitam

Cokelat hitam bisa menjadi pilihan camilan manis yang cocok bagi penderita diabetes.

Pasalnya, cokelat hitam kaya akan flavonoid yang bagus untuk menjaga kadar insulin dan mengurangi risiko masalah jantung.

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2. Chia puding

Puding ini memiliki bahan yang sangat sederhana, yaitu susu, biji chia, dan sedikit madu.

Biji chia terkenal penuh kandungan nutrisi, seperti serat, protein, dan lemak omega 3.

Ada beberapa jenis camilan yang aman dikonsumsi oleh penderita diabetes dan salah satunya ialah tentu saja buah anggur.

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TAGS   camilan  penderita diabetes  es krim pisang  chia puding 
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