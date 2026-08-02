4 Rekomendasi Makanan untuk Menurunkan Kolesterol Tinggi

Minggu, 02 Agustus 2026 – 06:33 WIB

jpnn.com, JAKARTA - KOLESTEROL tinggi merupakan salah satu masalah kesehatan yang harus segera diatasi.

Menurunkan kolesterol tinggi bisa diupayakan dengan mengurangi atau menghindari pemicu naiknya kadar kolesterol jahat dalam tubuh.

Di antaranya, misal pola makan yang tidak sehat, salah satunya menyukai hidangan yang mengandung minyak atau lemak jenuh menjadi faktor meningatkan kadar kolesterol dalam tubuh.

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Perlu diketahui kolesterol itu terbagi menjadi dua, yakni kolesterol baik atau yang biasa disebut sebagai High Density Lipoprotein (HDL), dan kolesterol jahat alias si Low Density Lipoprotein (LDL).

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Asam Lemak Omega-3

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Mengonsumsi makanan yang kaya asam lemak omega-3 bisa membantu mengurangi penyakit jantung dan menurunkan trigliserida.

Usahakan setidaknya dua porsi ikan berlemak seperti salmon, mackerel, herring, tuna, dan sarden per minggu.