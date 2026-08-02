Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com
Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Instagram JPNN.com TikTok JPNN.com Threads JPNN.com Flipboard JPNN.com Youtube
JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

4 Rekomendasi Makanan untuk Menurunkan Kolesterol Tinggi

Minggu, 02 Agustus 2026 – 06:33 WIB
4 Rekomendasi Makanan untuk Menurunkan Kolesterol Tinggi - JPNN.COM
Kacang Kenari (Walnut). Foto : Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - KOLESTEROL tinggi merupakan salah satu masalah kesehatan yang harus segera diatasi.

Menurunkan kolesterol tinggi bisa diupayakan dengan mengurangi atau menghindari pemicu naiknya kadar kolesterol jahat dalam tubuh.

Di antaranya, misal pola makan yang tidak sehat, salah satunya menyukai hidangan yang mengandung minyak atau lemak jenuh menjadi faktor meningatkan kadar kolesterol dalam tubuh.

Baca Juga:

Perlu diketahui kolesterol itu terbagi menjadi dua, yakni kolesterol baik atau yang biasa disebut sebagai High Density Lipoprotein (HDL), dan kolesterol jahat alias si Low Density Lipoprotein (LDL).

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Asam Lemak Omega-3

Baca Juga:

Mengonsumsi makanan yang kaya asam lemak omega-3 bisa membantu mengurangi penyakit jantung dan menurunkan trigliserida.

Usahakan setidaknya dua porsi ikan berlemak seperti salmon, mackerel, herring, tuna, dan sarden per minggu.

Ada beberapa jenis makanan yang bisa membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan salah satunya ialah bawang putih.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   kolesterol tinggi  Makanan  bawang putih  Kedelai 
BERITA KOLESTEROL TINGGI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp