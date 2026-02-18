4 Rekomendasi Suplemen untuk Ibu Hamil

Rabu, 18 Februari 2026 – 05:13 WIB

jpnn.com, JAKARTA - MEMILIKI momongan merupakan impian setiap pasangan suami istri.

Bagi wanita yang tengah mengandung, mereka tentu saja harus menjaga kesehatan janinnya,

Pemakaian suplemen ibu hamil sering menjadi pilihan untuk meningkatkan kesehatan ibu hamil dan janin.

Kini makin banyak jenis multivitamin dan suplemen ibu hamil yang dijual di pasaran.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Zat besi

Zat besi merupakan nutrisi penting karena bertugas memproduksi sel darah merah baru sehingga kebutuhan tubuh tercukupi.

Selain itu, zat besi juga berperan untuk meningkatkan massa aliran darah ibu hamil dan plasenta.

Anda bisa mengonsumsi suplemen ibu hamil yang mengandung zat besi sesuai dosis yang diresepkan oleh dokter.