4 Sayuran Pantangan Penderita Diabetes

Rabu, 24 Juni 2026 – 07:23 WIB

jpnn.com, JAKARTA - DIABETES merupakan salah satu penyakit yang bisa menyerang siapa saja.

Bagi penderita diabetes, tidak semua sayuran aman mereka konsumsi.

Oleh sebab itu, penderita diabetes harus cermat dalam memilih makanan, sebab beberapa jenis makanan bisa menyebabkan lonjakan gula darah dan insulin.

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Pasalnya, dalam jangka panjang, kondisi ini bisa mengakibatkan berbagai komplikasi diabetes.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Sayur Kalengan

Salah satu yang harus dihindari oleh penderita diabetes, yakni sayur kalengan.

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Meski, nilai gizi sayur kalengan sebenarnya tidak kalah baik dari sayuran segar.

Namun, perlu diketahui bahwa sebagian besar produk sayur kalengan mengandung banyak natrium.