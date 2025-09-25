Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

4 Siswa SMPN 1 Jonggol Diduga Keracunan MBG, Ini Menu Rabu Siang

Kamis, 25 September 2025 – 07:24 WIB
4 Siswa SMPN 1 Jonggol Diduga Keracunan MBG, Ini Menu Rabu Siang - JPNN.COM
Siswa SMPN 1 Jonggol diduga keracunan MBG dirawat di Puskesmas Jonggol, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Foto: ANTARA/HO-Polsek Jonggol

jpnn.com - KABUPATEN BOGOR – Ada lagi kasus siswa keracunan makanan diduga setelah menyantap menu Makan Bergizi Gratis (MBG).

Terbaru, empat siswa SMPN 1 Jonggol, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, diduga keracunan MBG, dengan tiga siswa sudah pulang, sementara satu lainnya masih dirawat di Puskesmas Jonggol.

Camat Jonggol Andri Rahmat mengatakan pihaknya bersama unsur Muspika, Kapolsek, Danramil, Dinas Kesehatan, serta ahli gizi, langsung melakukan investigasi ke sekolah tersebut.

Baca Juga:

“Kami periksa anak-anak yang makan menu MBG hari ini, semua dalam kondisi aman,” katanya di Jonggol, Rabu (24/9).

Menurut dia, dugaan keracunan belum dapat dipastikan karena gejala yang muncul tidak berlangsung cepat setelah konsumsi makanan.

“Keracunan itu ada tenggat waktu inkubasi 2–8 jam. Kalau memang benar keracunan, pasti akan ada laporan tambahan hingga tengah malam, tetapi tidak ada, bahkan tiga siswa sudah pulang,” ujarnya.

Baca Juga:

Sampel makanan yang dikonsumsi siswa telah dibawa ke laboratorium milik Pemkab Bogor untuk diuji lebih lanjut.

Hasil uji laboratorium tersebut akan menentukan ada tidaknya kandungan berbahaya dalam makanan.

Tercatat empat siswa SMPN 1 Jonggol, Kabupaten Bogor, diduga keracunan MBG alias Makan Begizi Gratis.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   mbg  makan bergizi gratis  keracunan MBG  Jonggol  Bogor 
BERITA MBG LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp