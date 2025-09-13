Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - UMKM

4 Tahun Holding Ultra Mikro, PNM Beri Dampak Nyata Kepada Jutaan Perempuan Indonesia

Sabtu, 13 September 2025 – 21:57 WIB
4 Tahun Holding Ultra Mikro, PNM Beri Dampak Nyata Kepada Jutaan Perempuan Indonesia - JPNN.COM
Selama 4 tahun terbentuknya Holding Ultra Mikro (UMi) bersama BRI dan Pegadaian, PNM telah menghadirkan banyak dampak nyata yang dirasakan masyarakat, khususnya ibu-ibu prasejahtera yang menjadi nasabah. Foto dok PNM

jpnn.com, JAKARTA - PT Permodalan Nasional Madani (PNM) terus berkomitmen dalam pemberdayaan perempuan prasejahtera.

Selama empat tahun terbentuknya Holding Ultra Mikro (UMi) bersama BRI dan Pegadaian, PNM telah menghadirkan banyak dampak nyata yang dirasakan masyarakat, khususnya ibu-ibu prasejahtera yang menjadi nasabah.

Direktur Utama PNM, Arief Mulyadi menuturkan melalui program PNM Mekaar, PNM melayani masyarakat yang belum memiliki akses ke layanan keuangan formal (unbankable).

Baca Juga:

Hingga Agustus 2025 PNM telah melayani lebih dari 22,4 juta nasabah.

Agar layanan bisa dirasakan hingga pelosok negeri, PNM menghadirkan 4.656 jaringan yang terdiri dari 58 cabang, 3.977 kantor unit Mekaar, 618 kantor unit ULaMM, serta 3 unit representative yang tersebar di 36 provinsi, 452 kabupaten/kota, dan 6.165 kecamatan.

Bagi PNM, sambung Arief kebanggaan terbesar adalah melihat perubahan nyata yang dialami nasabah.

Baca Juga:

Lebih dari 2,8 juta nasabah PNM Mekaar telah berhasil naik kelas ke BRI dan Pegadaian untuk mengembangkan usaha, memperluas peluang, serta melangkah lebih jauh.

Bahkan, kini lebih dari 450 ribu nasabah PNM Mekaar menjadi agen BRILink yang melayani masyarakat sekitar, membantu tetangga, memperkuat komunitas, serta membuka jalan bagi akses keuangan yang lebih mudah.

Selama 4 tahun terbentuknya Holding Ultra Mikro (UMi) bersama BRI dan Pegadaian, PNM telah menghadirkan banyak dampak nyata yang dirasakan masyarakat.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   PNM  PT PNM  PT Permodalan Nasional Madani  Holding ultra mikro  PNM untuk perberdayaan UMKM  PNM untuk UMKM 
BERITA PNM LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp