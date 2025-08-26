Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

4 Teh Herbal untuk Menurunkan Berat Badan

Selasa, 26 Agustus 2025 – 08:01 WIB
Ilustrasi teh jahe. Foto: Hellosehat

jpnn.com, JAKARTA - TEH herbal merupakan salah satu minuman yang ampuh mengatasi berbagai masalah kesehatan.

Salah satu khasiat dari teh herbal adalah menurunkan berat badan.

Tak heran, teh herbal banyak dikonsumsi oleh orang yang sedang diet.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Teh Peppermint

Peppermint tea merupakan teh herbal yang terbuat dari daun peppermint.

Minuman ini tidak mengandung kalori dan bisa mengurangi nafsu makan, serta memberikan efek kenyang lebih lama

2. Teh Rooibos

Rooibos tea adalah minuman teh merah asal Afrika Selatan yang terbuat dari daun Aspalanthus linearis.

Rooibos tea bisa jadi alternatif pengganti teh hijau atau teh hitam, karena minuman ini tidak mengandung kafein.

