JPNN.com - Daerah

4 Terdakwa Korupsi Tol Bengkulu-Taba Penanjung Divonis Bebas

Rabu, 13 Mei 2026 – 14:30 WIB
Kedua terdakwa (kemeja putih) usai mendengarkan vonis bebas yang dibacakan oleh Ketua Majelis Hakim PN Tipikor Bengkulu Agus Hamzah di Kota Bengkulu, Rabu (13/5/2026). ANTARA/Anggi Mayasari

jpnn.com - Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Bengkulu menjatuhkan vonis bebas terhadap empat terdakwa kasus dugaan korupsi pembebasan lahan Tol Bengkulu - Taba Penanjung Kabupaten Bengkulu Tengah 2019 -2020.

Ketua Majelis Hakim PN Tipikor Bengkulu Agus Hamzah menyatakan dakwaan yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) tidak terbukti, baik itu subsider maupun primer.

"Keempat terdakwa dinyatakan bebas," kata Agus Hamzah di Kota Bengkulu, Rabu (13/5/2026).

Untuk keempat terdakwa yang dinyatakan bebas tersebut, yaitu mantan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bengkulu Tengah Hazairin Masni, Toto Soeharto selaku Pimpinan Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) di Jakarta.

Kemudian, Hadia Seftiana sebagai Kepala Bidang Pengukuran BPN Bengkulu Tengah dan terdakwa Hartanto yang merupakan pengacara warga terdampak pembebasan lahan.

Hakim menjelaskan pembebasan lahan proyek tol tersebut telah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku, termasuk berdasarkan instruksi presiden dan keputusan presiden terkait pembangunan infrastruktur strategis nasional, sehingga tidak ada indikasi perbuatan melawan hukum.

Sebelumnya, JPU Kejaksaan Tinggi Bengkulu menuntut Hazairin Masni dengan hukuman tujuh tahun penjara, denda Rp 100 juta subsider 60 hari dan wajib membayar uang pengganti Rp 2,35 miliar subsider dua tahun penjara.

Untuk terdakwa Toto Soeharto dituntut hukuman pidana penjara pokok selama lima tahun penjara, denda Rp 100 juta subsider 60 hari, dan dibebankan membayar uang pengganti (UP) sebesar Rp 242,8 juta subsider dua tahun.

TAGS   divonis bebas  korupsi  terdakwa korupsi  Bengkulu  Tol Bengkulu-Taba Penanjung 
