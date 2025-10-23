Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Kriminal

4 Tersangka Kasus Perdagangan Bayi di Palembang Ditangkap, Korban Dijual Rp 8 Juta

Kamis, 23 Oktober 2025 – 22:38 WIB
4 Tersangka Kasus Perdagangan Bayi di Palembang Ditangkap, Korban Dijual Rp 8 Juta - JPNN.COM
Direktur Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumsel Kombes Pol Johannes Bangun di Palembang, Kamis (22/10/2025). (ANTARA/Ahmad Rafli Baiduri)

jpnn.com, PALEMBANG - Polisi berhasil mengungkap sekaligus menangkap empat tersangka kasus dugaan tindak pidana perdagangan bayi yang beroperasi di Kota Palembang.

Direktur Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumsel Kombes Johannes Bangun mengatakan pengungkapan kasus ini berdasarkan laporan masyarakat pada 19 Oktober 2025. Pihaknya mengamankan empat tersangka berinisial F, R, RDY, dan YSP di Rumah Sakit Bari Kota Palembang.

Salah satu tersangka adalah ayah kandung bayi yang menjual anak yang baru lahir demi uang sebesar Rp 8 juta dengan alasan kondisi ekonomi yang sulit.

Baca Juga:

Dari hasil pemeriksaan sementara, RDY diduga sebagai perantara yang mencari pihak yang bersedia membeli atau menjual bayi dengan menggunakan media sosial TikTok. Tersangka mengatur seluruh proses, mulai dari menyiapkan tempat persalinan, membuat kartu BPJS untuk ibu bayi, hingga mengurus administrasi di rumah sakit.

"Dari komunikasi lewat sosial media ini, saudara RDY menawarkan akan membiayai persalinan dan kelahiran bayi tersebut di Kota Palembang, dengan iming-iming setelah itu bayi tersebut akan dijual sebesar Rp 25 juta dan akan diberikan kepada orang tua bayi sebesar Rp 8 juta," katanyadi Palembang, Kamis.

Polda Sumsel masih akan mengembangkan kasus tersebut guna menemukan bukti tambahan serta mendalami kemungkinan adanya jaringan perdagangan bayi lainnya.

Baca Juga:

Selain itu, pihaknya menggandeng Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) serta Dinas Sosial Sumsel guna memastikan perlindungan terhadap bayi dan ibu kandungnya.(antara/jpnn)

Polisi berhasil mengungkap sekaligus menangkap empat tersangka kasus dugaan tindak pidana perdagangan bayi yang beroperasi di Kota Palembang.

Redaktur & Reporter : Budianto Hutahaean

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Perdagangan bayi  Suami Jual Bayi  Palembang  Sumsel 
BERITA PERDAGANGAN BAYI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp