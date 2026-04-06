Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Kriminal

4 Tersangka Pembunuhan Berencana di Tambrauw Ditahan Polisi

Selasa, 07 April 2026 – 02:02 WIB
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bidang Humas Polda Papua Barat Daya, Kompol Jenny Setya Agustin Hengkelare ((ANTARA/HO-Humas Polda Papua Barat Daya)

jpnn.com - Kepolisian Daerah Papua Barat Daya telah menahan empat tersangka kasus dugaan pembunuhan berencana tiga warga sipil di Kabupaten Tambrauw pada 16 Maret 2026.

Pelaksana Tugas Kabid Humas Polda Papua Barat Daya Kompol Jenny Hengkelare mengatakan keempat tersangka berinisial GY, YY, MY, dan EY telah ditahan di ruang tahanan Mapolres Sorong sejak Sabtu (4/4).

"Empat tersangka tersebut menyerahkan diri ke pihak kepolisian dan saat ini sudah dilakukan penahanan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya," ujar Jenny, Senin (6/4/2026).

Penyerahan diri para tersangka tidak terlepas dari peran berbagai pihak, termasuk tokoh masyarakat, pemerintah daerah, DPRD Kabupaten Tambrauw, serta Komnas HAM wilayah Papua.

"Ini bukan semata-mata hasil upaya paksa dari kepolisian, tetapi ada keterlibatan berbagai pihak yang mendorong para tersangka untuk menyerahkan diri," tuturnya.

Sementara itu, Kasubdit Jatanras Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Papua Barat Daya Ajun Komisaris Besar Polisi Ardy Yusuf mengatakan total tersangka dalam kasus pembunuhan tersebut sebanyak 10 orang.

"Empat (tersangka) sudah ditahan, sementara enam orang lainnya masih dalam status daftar pencarian orang (DPO)," jelasnya.

Penetapan tersangka itu berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/B/14/III/SPKT/Polres Tambrauw tertanggal 16 Maret 2026, serta didukung minimal dua alat bukti yang sah.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   pembunuhan  Pembunuhan berencana  Tambrauw  Polda Papua Barat Daya  Tersangka 
BERITA PEMBUNUHAN LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp