4 Tim Lulus ke 16 Besar Piala Dunia 2026, 2 Raksasa Tumbang

jpnn.com - MONTERREY - Empat tim telah mengantongi tiket ronde kedua babak gugur atau 16 Besar Piala Dunia 2026.

Kanada menjadi yang pertama. Satu dari tiga tuan rumah itu lulus ke 16 Besar setelah menaklukkan Afrika Selatan melalui gol di pengujung laga.

Negara yang paling sering jadi juara Piala Dunia, yakni Brasil (1958, 1962, 1970, 1994, 2002) menjadi yang kedua. Brasil menang comeback dari Jepang, gol penentu juga lahir di detik-detik terakhir laga.

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Paraguay juga lulus, setelah memenangi adu semangat, perang mental, dan lebih beruntung dalam drama adu penalti ketimbang raksasa Eropa Jerman.

Satu tim besar lagi dari Eropa, Belanda, senasib dengan Jerman. Angkat koper.

Belanda kalah, juga dengan adu penalti, dari Maroko.

"Pertandingan yang sangat sulit, melawan lawan yang sangat tangguh. Mereka (Belanda) salah satu lawan terbaik yang bisa Anda hadapi di dunia. Mereka sebenarnya kandidat juara, jadi, kami seperti mendapat pengakuan besar sebagai tim nasional," ujar bek Maroko Noussair Mazraoui. (jpnn/fifa)

Hasil-Jadwal 32 Besar dan Bagan Babak Gugur Piala Dunia 2026

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