4 Tips Cegah Bibir Kering Saat Puasa

jpnn.com, JAKARTA - BIBIR kering saat menjalankankan ibadah puasa merupakan hal yang normal.

Namun, bagi Anda yang suka memperhatikan penampilan, bibir kering tentu haru segera diatasi.

Kurangnya asupan makanan dan minuman saat berpuasa, membuat permukaan kulit, terutama bibir menjadi kering dan bahkan pecah-pecah.

Berikut tips sederhana untuk mengatasi dan mencegah bibir kering dan pecah-pecah saat berpuasa, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Gunakan Lipbalm

Tips paling mudah dan sederhana untuk menghindari bibir kering adalah dengan menggunakan lip balm atau pelembab bibir.

Pilih pelembab bibir yang mengandung minyak alami dan SPF, yang bisa mencegah bibir kering.

2. Kurangi Makanan Pedas dan Asin

Sebaiknya kurangi makanan yang terlalu pedas dan asin saat sahur dan berbuka puasa.

Makanan yang pedas dan asin bisa membuatmu lebih cepat merasa haus dan membuat bibir cepat kering.