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JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

4 Tips Mengelola Pengeluaran Bulanan agar Saldo Dompet Digital Tidak Cepat Habis via Aplikasi ShopeePay

Sabtu, 06 Juni 2026 – 19:33 WIB
4 Tips Mengelola Pengeluaran Bulanan agar Saldo Dompet Digital Tidak Cepat Habis via Aplikasi ShopeePay - JPNN.COM
Dompet digital kini sudah menjadi gaya hidup dan bagian dari keseharian masyarakat Indonesia. Foto: source for jpnn

jpnn.com, JAKARTA - Dompet digital kini sudah menjadi gaya hidup dan bagian dari keseharian masyarakat Indonesia.

Masyarakat mulai dari bayar tagihan, beli makanan, isi pulsa, hingga kirim uang ke teman dan keluarga.

Namun, di tengah tingginya frekuensi transaksi digital sehari-hari, pengeluaran kecil seperti biaya admin sering kali tidak disadari dan dapat terakumulasi seiring waktu.

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Presiden Direktur ShopeePay Indonesia, Eka Nilam Dari mengatakan aplikasi ShopeePay terus berkomitmen membantu pengguna mengelola keuangan sehari-hari dengan lebih bijak, tidak hanya melalui fitur transaksi yang praktis.

Namun, juga lewat berbagai promo ShopeePay dan keuntungan yang relevan dengan kebutuhan pengguna.

Nilam menjelaskan melalui berbagai promo seperti gratis biaya admin, pengguna bisa mengurangi pengeluaran tambahan yang sering kali muncul dari aktivitas transaksi sehari-hari. 

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"Harapannya, dengan Aplikasi ShopeePay sebagai Dompet Serba Bisa, pengguna dapat menikmati pengalaman transaksi yang lebih hemat sekaligus membantu mereka mengatur pengeluaran dengan lebih baik,” ujarnya.

Menjawab kebutuhan tersebut, aplikasi ShopeePay menghadirkan berbagai solusi praktikal agar transaksi keuangan digital bisa lebih hemat melalui kampanye Pasti Gratis, mulai dari kirim uang gratis ke semua bank dan e-wallet, gratis isi saldo ShopeePay, hingga gratis tarik tunai ShopeePay di berbagai merchant ritel.

Dompet digital kini sudah menjadi gaya hidup dan bagian dari keseharian masyarakat Indonesia.

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TAGS   dompet digital  promo  Gaya Hidup  saldo 
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