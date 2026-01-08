Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Daerah - Kalteng

4 Toko & 1 Rumah Terbakar di Muara Teweh, Kerugian Ratusan Juta Rupiah

Kamis, 08 Januari 2026 – 08:43 WIB
Warga berada di depan empat pintu toko yang terbakar di Jalan Merak Muara Teweh, Kamis (8/1/2026) ANTARA/Kasriadi

jpnn.com - MUARA TEWEH -Kebakaran melanda empat toko dan satu rumah di kawasan padat penduduk, Jalan Merak Muara Teweh Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah (Kalteng), Rabu (7/1) pukul 23.01 WIB.

Kepala Bidang Darurat dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Barito Utara Rizali Hadi  mengatakan tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran ini.

“Namun, kerugian diperkirakan ratusan juta rupiah,” kata dia di Muara Teweh, Kamis (8/1).

Peristiwa kebakaran yang terjadi saat hujan pada Rabu (7/1/) sekitar pukul 23.01 WIB itu mengakibatkan empat toko semipermanen dan satu unit rumah dengan konstruksi kayu yang terletak di belakang bangunan toko tersebut habis terbakar.

Bangun terbakar sebuah rumah yang dihuni H Rani terletak di belakang empat pintu toko miliknya yang disewakan kepada Wanra Samosir satu pintu berjualan sembako.

Kemudian,Abdan menyewa dua pintu toko garden dan Imam menyewa satu pintu untuk usaha foto studio.

Upaya pemadaman dilakukan sejumlah personel BPBD setempat, anggota Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Barito Utara, anggota TNI dan Polri serta masyarakat.

Kobaran api dipadamkan pada Kamis (8/1) sekitar pukul 01.12 WIB.

4 toko dan 1 rumah terbakar di Muara Teweh, kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah.

