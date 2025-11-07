Close Banner Apps JPNN.com
4 UMKM Rokok Kebumen Resmi Kantongi Izin NPPBKC dari Bea Cukai Cilacap, Ini Daftarnya

Jumat, 07 November 2025 – 15:46 WIB
Plt. Kepala Kantor Bea Cukai Cilacap Dwijanto Wahjudi bersama empat perwakilan UMKM rokok Kebumen yang resmi mengantongi izin NPPBKC. Foto: Dokumentasi Bea Cukai

jpnn.com, KEBUMEN - Empat usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) rokok asal Kabupaten Kebumen resmi mendapatkan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) dari Bea Cukai Cilacap.

Pemberian izin tersebut menjadi langkah penting bagi pelaku usaha hasil tembakau lokal untuk beroperasi secara legal di Aglomerasi Pabrik Hasil Tembakau (APHT) Kebumen.

Plt. Kepala Kantor Bea Cukai Cilacap Dwijanto Wahjudi menyampaikan kegiatan pemaparan proses bisnis sebagai salah satu tahapan dalam memperoleh izin telah dilaksanakan.

"Pelaksanaannya pada Kamis (30/10) di Ruang Rapat Bea Cukai Cilacap," kata Dwijanto Wahjudi yang memimpin acara tersebut dalam keterangannya, Jumat (7/11).

Keempat UMKM yang berhasil lolos tahap pemaparan adalah PR Well Cigar Java, PR Unix, PR Cahya Berkah Abadi, dan PR Koling.

Dalam kesempatan tersebut, tiap-tiap pimpinan perusahaan memaparkan proses bisnis dan kesiapan operasional mereka di hadapan tim penguji.

Setelah melalui proses evaluasi, keempatnya dinyatakan memenuhi persyaratan dan berhak memperoleh izin resmi sebagai pengusaha hasil tembakau.

Setalah menerima izin NPPBKC, para pelaku usaha tersebut siap menempati Aglomerasi Pabrik Hasil Tembakau (APHT) Kebumen yang berlokasi di Jalan Tumbakkeris, Kecamatan Petanahan, Kebumen.

Ini daftar 4 UMKM rokok Kebumen yang resmi mengantongi izin NPPBKC dari Bea Cukai Cilacap

TAGS   Izin NPPBKC  nomor pokok pengusaha barang kena cukai  UMKM  Bea Cukai Cilacap  Bea Cukai  rokok  Pengusaha  pelaku usaha 

