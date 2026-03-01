Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

4 Waktu Terbaik Olahraga Saat Menjalankan Ibadah Puasa

Minggu, 01 Maret 2026 – 06:44 WIB
4 Waktu Terbaik Olahraga Saat Menjalankan Ibadah Puasa - JPNN.COM
Yoga atau meditasi di pantai. Foto: Yessy Artada/jpnn.com

jpnn.com, JAKARTA - MENJALANKAN ibadah puasa bukan berarti Anda malas berolahraga.

Menjaga tubuh tetap bugar justru membuat ibadah puasa yang Anda jalankan terasa lebih ringan.

Ada beberapa waktu terbaik melakukan olahraga saat sedang melakukan ibadah puasa.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Setelah berbuka puasa

Olahraga setelah berbuka sering dianggap sebagai waktu paling aman dan ideal.

Setelah seharian menahan lapar dan haus, tubuh sudah kembali mendapatkan asupan makanan serta cairan, sehingga energi terisi kembali.

Agar lebih nyaman, beri jeda sekitar satu hingga dua jam setelah makan supaya tubuh punya waktu untuk mencerna makanan dengan baik.

2. Menjelang sahur

Lakukan olahraga ringan sebelum sahur. Waktu ini cocok bagi kamu yang tidak sempat beraktivitas fisik pada malam hari.

Ada beberapa rekomendasi waktu terbaik melakukan olahraga saat sedang puasa dan salah satunya ialah menjelang waktu berbuka.

TAGS   Puasa  Olahraga  menjelang sahur  setelah berbuka puasa 
