40 Kontestan BWF World Tour Finals 2025, 5 dari Indonesia

Rabu, 26 November 2025 – 06:47 WIB

jpnn.com - JAKARTA - Indonesia punya lima wakil di BWF World Tour Finals 2025.

BWF World Tour Finals 2025 digelar di Hangzhou, China pada 17-21 Desember.

BWTF merupakan ajang paling bergengsi di dunia bulu tangkis.

Peserta yang bisa tampil hanya delapan kontestan di setiap nomornya, satu tempat sudah dipastikan milik Juara Dunia dan Juara Olimpiade (jika Olimpiade digelar di tahun yang sama).

Setiap asosiasi atau negara hanya bisa melihat dua wakilnya di masing-masing nomor.

Andai di satu nomor ada lebih dari dua wakil dari satu negara yang lulus klasifikasi (Top 8 atau Juara Dunia), maka tempatnya diberikan kepada peringkat ke-9 dan seterusnya pada klasemen Road to BWTF.

Selain karena menjanjikan persaingan bergengsi, BWTF juga menawarkan hadiah menggiurkan, yakni USD 3 juta atau setara hampir Rp 50 miliar.

Cek para kontestan BWF World Tour Finals 2025 di bawah ini. (bwf/jpnn)

bwf