JPNN.com - Olahraga - Bulutangkis

40 Kontestan BWF World Tour Finals 2025, 5 dari Indonesia

Rabu, 26 November 2025 – 06:47 WIB
BWF World Tour Finals 2025 hadir di Hangzhou, China pada 17-21 Desember. Foto: bwf

jpnn.com - JAKARTA - Indonesia punya lima wakil di BWF World Tour Finals 2025.

BWF World Tour Finals 2025 digelar di Hangzhou, China pada 17-21 Desember.

BWTF merupakan ajang paling bergengsi di dunia bulu tangkis.

Peserta yang bisa tampil hanya delapan kontestan di setiap nomornya, satu tempat sudah dipastikan milik Juara Dunia dan Juara Olimpiade (jika Olimpiade digelar di tahun yang sama).

Setiap asosiasi atau negara hanya bisa melihat dua wakilnya di masing-masing nomor.

Andai di satu nomor ada lebih dari dua wakil dari satu negara yang lulus klasifikasi (Top 8 atau Juara Dunia), maka tempatnya diberikan kepada peringkat ke-9 dan seterusnya pada klasemen Road to BWTF.

Selain karena menjanjikan persaingan bergengsi, BWTF juga menawarkan hadiah menggiurkan, yakni USD 3 juta atau setara hampir Rp 50 miliar.

Cek para kontestan BWF World Tour Finals 2025 di bawah ini. (bwf/jpnn)
BWF World Tour Finals 2025 segera hadir, cek di sini seluruh kontestan. Ada lima dari Indonesia.

Redaktur & Reporter : Mufthia Ridwan

TAGS   BWF World Tour Finals 2025  BWF World Tour Finals  BWTF 2025  BWF  Jonatan Christie  Putri Kusuma Wardani  Sabar Karyaman Gutama/Moh Reza Pahlevi  Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri  Jafar Hidayatullah/Felisha Pasaribu  Hangzhou 2025 

