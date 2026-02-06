Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Daerah

40 Warga Yogyakarta Dirawat Akibat Gempa Pacitan

Jumat, 06 Februari 2026 – 13:38 WIB
Ilustrasi - Seismograph gempa bumi. ANTARA/Anadolu/pri.

jpnn.com, YOGYAKARTA - Sebanyak 40 warga Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menjalani perawatan medis akibat gempa bumi bermagnitudo 6,2 yang berpusat di Pacitan, Jawa Timur, pada Jumat (6/2) dini hari.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DIY menyampaikan hingga laporan sementara diterima, tidak terdapat korban jiwa akibat peristiwa tersebut.

"Sementara tidak ada korban jiwa," ujar Kepala Pelaksana BPBD DIY Agustinus Ruruh Haryata saat dikonfirmasi, Jumat.

Seluruh korban terdampak tersebut saat ini menjalani perawatan medis di sejumlah fasilitas kesehatan di wilayah DIY, termasuk rumah sakit dan puskesmas.

Berdasarkan pemantauan Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) BPBD DIY, dia menyebut dampak kerusakan tercatat di beberapa wilayah.

Di Kota Yogyakarta, kerusakan terjadi di Kapanewon Umbulharjo berupa atap balai kampung.

Sementara di Kabupaten Bantul, gempa berdampak di 10 kapanewon, meliputi Banguntapan, Bantul, Imogiri, Jetis, Kasihan, Pajangan, Pleret, Pundong, Sedayu, dan Srandakan.

Dampak kerusakan di Bantul meliputi delapan rumah rusak, dua tempat ibadah, satu fasilitas pemerintah, dua fasilitas pendidikan, serta satu fasilitas kesehatan.

Sebanyak 40 warga Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menjalani perawatan medis akibat gempa Pacitan, Jatim.

