JPNN.com - Daerah

41 OPD Terima DPA Perubahan, Wagub Papua Ingatkan Waktu Sisa 2 Bulan Lagi

Rabu, 22 Oktober 2025 – 18:56 WIB
Wakil Gubernur Papua Aryoko Rumaropen (kanan) menyerahkan DPA kepada OPD, Rabu. Foto: Pemprov Papua

jpnn.com, JAYAPURA - Sebanyak 41 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Provinsi Papua menerima DPA Perubahan.

Penyerahan secara simbolis dilakukan kepada lima OPD di Kantor Gubernur Papua, Rabu, 22 Oktober 2025.

Dalam arahannya, Wakil Gubernur Papua Aryoko Rumaropen berharap pimpinan OPD bisa merealisasikan kegiatan dan penyerapan anggaran di Tahun 2025 yang menyisakan 2 setengah bulan lagi.

"Seterimanya dokumen ini, harap supaya diperhatikan kurun waktu kita cukup singkat, agar itu dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab sehingga antara waktu dan penyerapan anggaran bisa sesuai," katanya.

Aryoko Rumaropen mengingatkan percepatan realisasi di tahun ini akan berdampak terhadap pendapatan penerimaan daerah pada tahun anggaran 2026.

Dia optimistis realisasi di tahun ini akan terlaksana dengan maksimal.

Menurutnya, semua pimpinan OPD telah siap melaksanakan seluruh program yang telah disusun di tahun 2025.

"Mereka (pimpinan OPD) sudah siap, saya tadi cuma mengingatkan waktu kita sisa dua setengah bulan. Itu dimanfaatkan dengan baik supaya penyerapan anggaran dengan rencana kegiatan pada setiap SKPD atau OPD ini bisa terlaksana dengan baik," ujarnya. (rhs/jpnn)

Redaktur & Reporter : Rah Mahatma Sakti

TAGS   Papua  DPA  Wagub Papua  Opd 
