JPNN.com - Nasional - Humaniora

4.100 ASN Akan Dipindah ke IKN Secara Bertahap

Senin, 29 September 2025 – 14:39 WIB
Istana Garuda di Ibu Kota Nusantara (IKN), Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. (ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/aww/aa.)

jpnn.com, PENAJAM PASER UTARA - Sekitar 4.100 orang aparatur sipil negara (ASN) akan dipindah ke Ibu Kota Nusantara (IKN) secara bertahap.

IKN sebagai calon ibu kota Indonesia berada di sebagian wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur.

"IKN siap menyambut 4.100 orang ASN bertugas di IKN," ujar Kepala IKN Basuki Hadimuljono ketika ditanya mengenai perkembangan IKN di Sepaku, Penajam Paser Utara, Senin (29/9).

Pemerintah resmi menetapkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025. 

Berdasarkan Perpres tersebut, secara bertahap ditargetkan sebanyak 1.700 hingga 4.100 orang ASN mulai bertugas di IKN, jelas dia, dan hingga 2029 diproyeksikan mencapai 9.500 orang ASN yang ditempatkan di IKN.

Pepres Nomor 79 Tahun 2025, menegaskan target menjadikan IKN sebagai Ibu Kota Politik pada 2028, dengan dukungan pemindahan ASN serta penyediaan infrastruktur yang memadai.

Regulasi tersebut memberikan kepastian bagi masyarakat, pelaku usaha maupun investor, tidak meragukan kelanjutan dan penyelesaian pembangunan IKN, tegas dia, yang hingga saat ini terus berjalan.

"Pepres mengatur arah pembangunan nasional, termasuk percepatan pembangunan IKN," tambahnya.

