JPNN.com - Nasional - Humaniora

413 Anak di Sampang Jawa Timur Positif Terserang Campak

Selasa, 26 Agustus 2025 – 21:34 WIB
413 Anak di Sampang Jawa Timur Positif Terserang Campak
Dokumen kegiatan pemeriksaan kesehatan anak oleh petugas medis dan kader posyandu di Kabupaten Sampang. Foto: ANTARA/ HO-Pemkab Sampang

jpnn.com, SAMPANG - Sebanyak 413 anak di 14 kecamatan se-Kabupaten Sampang, Jawa Timur, positif terserang penyakit campak.

Temuan jumlah anak yang terserang campak ini berdasarkan laporan yang disampaikan masing-masing puskesmas.

"Temuan jumlah anak yang terserang campak ini terungkap pada saat rapat koordinasi," kata Kepala Bidang (Kabid) Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Dinkes-KB Sampang Samsul Hidayat di Sampang, Selasa. 

Ia menjelaskan ke-413 anak yang positif campak itu tersebar di 14 kecamatan se-Kabupaten Sampang.

Petugas di masing-masing puskesmas, sambung dia, memberikan pengobatan dan sebagian di antara mereka telah sembuh.

"Para penderita umumnya anak berumur antara 1 hingga 4 tahun," kata Samsul.

Samsul menjelaskan anak-anak yang terserang campak tersebut, karena beberapa faktor, di antaranya, karena perubahan cuaca dan belum divaksin.

"Sebab, berdasarkan laporan petugas medis puskesmas di desa-desa itu banyak orang tua yang menolak anaknya diimunisasi," katanya.



