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JPNN.com - Nasional - Humaniora

414 SPPG Bermasalah, Ditemukan saat Nanik Pimpin BGN

Rabu, 29 Juli 2026 – 05:47 WIB
414 SPPG Bermasalah, Ditemukan saat Nanik Pimpin BGN - JPNN.COM
Ilustrasi dapur SPPG program Makan Bergizi Gratis (MBG). Foto: arsip JPNN.com

jpnn.com - JAKARTA – Badan Gizi Nasional (BGN) menemukan 414 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) bermasalah sehingga ratusan miliar rupiah berhasil dikembalikan ke kas negara.

Demikian diungkapkan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Muhammad Qodari.

"BGN juga menemukan 414 SPPG yang belum beroperasi, tetapi telah menerima pencairan anggaran atau memiliki rekening virtual ganda sehingga ratusan miliar berhasil dikembalikan ke kas negara," kata Qodari dalam pernyataannya yang diterima di Jakarta, Selasa (28/7).

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Dia mengatakan temuan tersebut merupakan bagian dari pembenahan tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dilakukan selama kepemimpinan Nanik Sudaryati Deyang di BGN.

Menurutnya, reformasi tersebut dilakukan melalui 11 langkah yang ditujukan untuk memperkuat tata kelola sekaligus meningkatkan efektivitas pelaksanaan program.

Qodari menjelaskan pembenahan itu diawali dengan evaluasi terhadap hampir 28.000 SPPG di seluruh Indonesia.

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BGN juga mengklasifikasikan sekitar 3.000 dapur berdasarkan standar kualitas dan keamanan pangan serta menata ekspansi pembangunan dapur dengan memprioritaskan wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Selain itu, BGN membentuk 11 tim reformasi yang bertugas memperkuat tata kelola pelaksanaan MBG.

BGN menemukan 414 SPPG belum beroperasi telah menerima pencairan anggaran atau memiliki rekening virtual ganda.

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TAGS   SPPG  BGN  Nanik Sudaryati Deyang  MBG 
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