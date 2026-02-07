Close Banner Apps JPNN.com
43 Pejabat DJP Dilantik, Menkeu Purbaya Titip Pesan Begini

Sabtu, 07 Februari 2026 – 21:39 WIB
43 Pejabat DJP Dilantik, Menkeu Purbaya Titip Pesan Begini
Pelantikan 43 Pejabat DJP Kementerian Keuangan di kantor Kemenkeu, Jakarta Pusat. Foto: Romaida/jpnn.com

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) RI, Purbaya Yudhi Sadewa melantik 43 orang pejabat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan.

Dalam pelantikan, turut hadir Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara dan Juda Agung serta Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto.

Pelantikan tersebut bagian dari strategi reformasi internal Menkeu Purbaya dalam mencegah kebocoran penerimaan negara.

"Saya Menteri Keuangan, dengan ini resmi melantik saudara-saudara dalam jabatan yang baru di lingkungan Kementerian Keuangan," ujar Purbaya, di kantornya, dikutip Sabtu (7/2).

Purbaya mengingatkan para pejabat terlantik untuk menjalankan peran baru dengan baik, karena rotasi akan terus dilakukan seiring kinerja.

Rotasi jabatan dari Dirjen Bea dan Cukai ke DJP diketahui memang sempat mengundang gonjang-ganjing, lantaran dilakukan besar-besaran serta mendadak.

"Jika Anda menunjukkan kinerja benar-benar yang baik, pasti akan dipromosikan ke tempat yang lebih baik lagi," tuturnya.

"Jadi jangan takut, jangan putus asa. Ini adalah hal yang biasa. Ini adalah pelangkah rencana untuk penguatan kerja organisasi," imbuh Purbaya.

Menteri Keuangan (Menkeu) RI, Purbaya Yudhi Sadewa melantik 43 orang pejabat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan.

