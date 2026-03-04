Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Humaniora

43 Ribu Calon Jemaah Umrah Status Wait and See, Nasib Haji 2026 Bagaimana?

Rabu, 04 Maret 2026 – 07:30 WIB
43 Ribu Calon Jemaah Umrah Status Wait and See, Nasib Haji 2026 Bagaimana? - JPNN.COM
Menteri Haji dan Umrah Republik Indonesia Mochamad Irfan Yusuf dan Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak saat rapat kerja dengan Komisi VIII DPR di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta. Foto : Ricardo/JPNN.com

jpnn.com - Sebanyak 43 ribu calon jemaah umrah dalam status wait and see pascapecahnya perang AS-Israel vs Iran. Bagaimana nasib haji 2026?

Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) Republik Indonesia terus mengantisipasi dinamika keamanan di kawasan Timur Tengah dengan memperkuat koordinasi bersama Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia guna memastikan keselamatan jemaah umrah serta kesiapan penyelenggaraan haji 2026.

Sebagian jemaah telah kembali ke Tanah Air, sedangkan lainnya masih menunggu kepastian penerbangan, khususnya yang menggunakan maskapai transit. Saat ini tercatat sebanyak 7.782 jemaah sudah kembali ke Tanah Air, pada 28 Februari s.d. 2 Maret 2026.

Wakil Menteri Haji dan Umrah RI Dahnil Anzar Simanjuntak menegaskan, keselamatan jemaah menjadi prioritas utama pemerintah.

“Kami memastikan negara hadir. Keselamatan jemaah adalah prioritas utama. Kami terus berkoordinasi secara intensif dengan Kementerian Luar Negeri dan seluruh pihak terkait untuk memastikan jemaah dapat kembali dengan aman,” ujarnya, Rabu (4/3).

Sebagai langkah antisipatif, Kemenhaj telah mengimbau penundaan keberangkatan umrah dalam waktu dekat dengan mempertimbangkan eskalasi situasi serta hasil koordinasi lintas kementerian. Hingga penutupan musim umrah pada April mendatang, tercatat lebih dari 43 ribu calon jemaah yang dijadwalkan berangkat pada periode Maret–April.

“Kami mengimbau calon jemaah umrah untuk menunda keberangkatan sementara waktu. Langkah ini diambil semata-mata demi keselamatan dan perlindungan jemaah,” ujarnya.

Untuk mendukung proses kepulangan jemaah, Kemenhaj menyiapkan dua skema, yakni meminta penambahan armada Garuda Indonesia selama periode Ramadan serta menyiapkan penyesuaian skenario penerbangan apabila eskalasi situasi meningkat.

43 ribu calon jemaah umrah status wait and see, nasib Haji 2026 bagaimana? Simak penjelasan Wamenhaj

