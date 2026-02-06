430 Agen BRILink Mekaar Mudahkan Transaksi Keuangan Masyarakat Prasejahtera Hingga ke Lingkungan Terkecil

jpnn.com, SEMARANG - Sinergi Holding Ultra Mikro (UMi) antara BRI, Pegadaian, dan PNM, lebih dari 430 ribu Agen BRILink Mekaar hadir sebagai perpanjangan tangan layanan keuangan hingga ke lingkungan terkecil.

Nasabah PNM Mekaar dapat menjadi Agen BRILink Mekaar untuk menjadi perpanjangan tangan ekosistem Holding UMi dalam menyediakan layanan transaksi keuangan.

Berbasis komunitas dan dijalankan dari rumah atau warung, Agen BRILink Mekaar melayani berbagai kebutuhan masyarakat seperti tarik tunai, transfer, pembayaran tagihan, hingga pembelian produk keuangan digital, sehingga warga tidak perlu lagi menjangkau kantor bank yang jauh.

Salah satu cerita datang dari Mukmainah, nasabah PNM Mekaar di wilayah Semarang Timur.

Bermula dari kepercayaan tetangga dan keluarga yang membutuhkan bantuan transaksi sederhana, Mukmainah perlahan mengambil peran sebagai Agen BRILink Mekaar di lingkungannya.

“Awalnya hanya bantu-bantu tetangga, bayar listrik atau tarik tunai kecil-kecilan,” ujarnya.

Namun peran itu berkembang seiring tawaran dari Acoount Officer PNM. Dengan fasilitas perangkat EDC dari BRI, layanan yang dia berikan kini semakin lengkap mulai dari transfer, pembayaran tagihan, hingga transaksi keuangan lainnya.

Keberadaan Agen BRILink Mekaar tidak hanya memudahkan akses layanan keuangan, tetapi juga membuka peluang pendapatan tambahan bagi nasabah PNM Mekaar.