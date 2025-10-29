Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Daerah

44 Kendaraan ASN Kota Serang Belum Melunasi Pajak, Langsung Ditempeli Stiker Pengingat

Rabu, 29 Oktober 2025 – 08:10 WIB
44 Kendaraan ASN Kota Serang Belum Melunasi Pajak, Langsung Ditempeli Stiker Pengingat - JPNN.COM
Wali Kota Serang, Budi Rustandi, tempelkan stiker pengingat ke kendaraan menunggak pajak untuk segera melakukan pembayaran yang dilakukan di lingkungan Pemkot Serang, Selasa (28/10/2025). (ANTARA/Desi Purnama Sari)

jpnn.com - SERANG - Sebanyak 44 kendaraan milik aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Serang, Banten, belum melunasi pajak kendaraan bermotor (PKB) tahunan.

Temuan itu didapat dalam aksi tertib pajak kendaraan bermotor yang digelar Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) bersama Samsat Kota Serang di lingkungan Pemkot Serang, Selasa (28/10).

Kepala Bapenda Kota Serang, Hari W. Pamungkas mengungkapkan tim gabungan langsung menempelkan stiker pengingat pada 44 kendaraan tersebut agar pemiliknya segera melakukan pembayaran.

Baca Juga:

"Data ini kami ambil dari sistem terintegrasi antara Samsat dan Bapenda, bukan berdasarkan jabatan atau eselon," katanya.

Hari menambahkan kegiatan ini merupakan bagian dari kolaborasi untuk mengoptimalkan penerimaan dari PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB).

Dia memerinci hingga akhir Oktober 2025, realisasi penerimaan pajak kendaraan di Kota Serang telah mencapai 80 persen dari target Rp 104 miliar.

Baca Juga:

“Saat ini sudah sekitar Rp 80 miliar. Dengan adanya aksi tertib pajak ini, kami optimistis target akan tercapai sebelum akhir tahun,” katanya.

Bapenda juga mencatat adanya tren positif peningkatan kepatuhan pajak di Kota Serang, yakni sekitar 20 hingga 30 persen, dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

44 kendaraan ASN Kota Serang, Banten, menunggak pajak dan langsung ditempeli stiker pengingat.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Kendaraan ASN menunggak pajak  ASN  pajak kendaraan bermotor  Pemkot Serang  PKB 

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp