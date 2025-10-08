Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Ekonomi - Investasi

44 Tahun Beroperasi UBS Gold Pastikan Keaslian Semua Produk Emas Buatannya

Rabu, 08 Oktober 2025 – 15:58 WIB
44 tahun beroperasi UBS Gold memastikan keaslian semua produk emas buatannya. Foto dok. UBS Gold

jpnn.com, JAKARTA - Manajemen UBS Gold menegaskan bahwa seluruh produk UBS Gold asli, besertifikat resmi, dan diproduksi sesuai dengan standar nasional (SNI).

Hal ini untuk membantah isu di media sosial terkait tuduhan  emas palsu yang dikaitkan dengan UBS.

"Kami tegaskan bahwa seluruh produk UBS Gold adalah asli, besertifikat resmi, dan diproduksi sesuai standar nasional SNI,” ujar Direktur Marketing UBS Gold, Catur Limas, Rabu (8/10).

Perusahaan sama sekali tidak menoleransi segala bentuk pemalsuan produk emas dan berkomitmen penuh untuk melindungi kepercayaan konsumen.

Catur menjelaskan bahwa seluruh produk emas UBS Gold yang dijual melalui jaringan resmi telah melewati proses sertifikasi dan uji kadar emas sesuai standar SNI. 

"Keaslian setiap produk dapat diverifikasi melalui nomor seri pada kemasan, baik yang dibeli di toko emas langganan, toko resmi UBS Gold maupun akun resmi UBS Gold di berbagai marketplace,” paparnya.

Terkait tuduhan adanya emas palsu, ungkap Catur, UBS Gold juga telah berkoordinasi dengan pihak berwenang untuk menindaklanjuti informasi beredar dan memastikan tidak ada pihak yang dirugikan.

“Kami berterima kasih atas kepercayaan masyarakat, dan kami berkomitmen untuk terus menjaga transparansi, kualitas, serta keaslian setiap produk emas kami,” tegasnya.

Selama 44 tahun beroperasi UBS Gold memastikan keaslian semua produk emas buatannya ini sekaligus membantah isu di media sosial terkait tuduhan  emas palsu

