45 Acara Lokal dan 94 Event Internasional, Perputaran Ekonomi Tembus Rp661 Miliar

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana mengatakan sepanjang 2026 terdapat 45 event nasional dan 94 event internasional yang diberi dukungan oleh Kementerian Pariwisata.

Hal itu disampaikan dalam agenda Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom), di Kantor Bakom, Jakarta Pusat, pada Rabu (15/7).

“Konser dan festival internasional yang besar yang sudah terjadwal di semester 2 2026 seperti konser K-Pop BTS, Joyland Session, Prambanan Jazz Festival, We The Fest, Jakarta Warehouse Project, The Weeknd, dan Hammersonic,” kata Widi.

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Menurutnya, penyelenggaraan 17 event nasional dan 8 event internasional yang didukung oleh Kementerian Pariwisata pada periode Januari hingga Juni 2026 menarik lebih dari 614.000 pengunjung.

Kegiatan-kegiatan tersebut melibatkan 1.326 UMKM, dan lebih dari 18.000 pekerja seni dan komunitas.

“Berdasarkan perhitungan juga diperoleh estimasi perputaran ekonomi sebesar Rp661,15 miliar. Event MICE juga memberikan dampak ekonomi yang signifikan,” jelasnya.

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Selanjutnya, hingga akhir Juni terdapat 11 agenda MICE yang sudah diberi dukungan dan dua di antaranya sudah selesai dikaji dampaknya.

Kedua event itu menghasilkan potensi transaksi yang fantastis sebesar Rp485,5 miliar serta potensi devisa sekitar Rp347,6 miliar.