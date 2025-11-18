Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Internasional

45 Jemaah Umrah Asal India Tewas Akibat Kecelakaan Bus di Madinah

Selasa, 18 November 2025 – 09:00 WIB
ilustrasi - Kecelakaan Bus. /ANTARA News/Insan Faizin Mubarak.

jpnn.com - NEW DELHI - Bus yang membawa jemaah umrah asal India mengalami kecelakaan di Madinah, Arab Saudi.

Sedikitnya 45 jemaah umrah asal India tewas dalam kecelakaan tersebut, demikian disampaikan pejabat India, Senin (17/11).

"45 orang tewas, dan hanya ada satu korban selamat yang saat ini dirawat di rumah sakit," kata V.C. Sajjanar, pejabat kepolisian dari negara bagian Telangana, India, kepada wartawan.

Perdana Menteri India Narendra Modi, melalui media sosial X, menyatakan bahwa dia "sangat sedih" atas kecelakaan bus umrah yang melibatkan WN India di Madinah tersebut.

"Saya menyampaikan dukacita kepada para keluarga yang kehilangan orang terkasih. Saya mendoakan supaya korban cedera segera pulih," kata PM India.

Dia memastikan bahwa Kedutaan Besar India di Riyadh dan konsulatnya di Jeddah memberikan semua bantuan yang diperlukan para korban.

"Para pejabat kami juga terus berkoordinasi dengan otoritas Arab Saudi," ucap Modi. (antara/jpnn)

Redaktur & Reporter : M. Kusdharmadi

Sumber ANTARA

