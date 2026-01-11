45 Pelajar Terpilih di Ajang Gen Halal Championship 2025

jpnn.com, BOGOR - Sebanyak 1.493 pelajar SMA/sederjat dari seluruh Indonesia bersaing di Gen Halal Championship 2025 yang digelar LPH LPPOM di Bogor.

Dari jumlah itu hanya 45 terbaik yang lolos hingga grand final.

Antusiasme ini menegaskan meningkatnya minat generasi muda terhadap halal sebagai pengetahuan, jaminan kualitas, dan gaya hidup, sekaligus bukti bahwa isu halal kini dipahami lintas daerah dan lintas keyakinan.

Para finalis terpilih mewakili 13 provinsi dan 20 kota, serta berasal dari 32 sekolah, dengan Provinsi Riau menjadi penyumbang terbanyak, yakni 14 peserta. Mereka menjalani sesi bootcamp, grand final pada 9–11 Januari 2026 di Camp Hulu Cai, Bogor, Jawa Barat, sebelum malam puncak penghargaan diselenggarakan.

Direktur Utama LPPOM Muti Arintawati mengatakan Gen Halal Championship bukan sekadar ajang perlombaan, melainkan bagian dari misi strategis dalam menanamkan literasi halal sejak dini.

“Kegiatan ini kami rasa perlu. Karena, meskipun Indonesia negara dengan mayoritas muslim terbesar, halal sudah menjadi kewajiban, tetapi literasi halal belum sebaik yang kita harapkan,” katanya.

Dia menyebutkan ilmu yang cukup tentang halal dapat menjadi penyeimbang.