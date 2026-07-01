Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

45 Tahun BINUS University, Dewan Guru Besar Gaungkan Gagasan AI for Life untuk Negeri

Rabu, 01 Juli 2026 – 19:05 WIB
45 Tahun BINUS University, Dewan Guru Besar Gaungkan Gagasan AI for Life untuk Negeri - JPNN.COM
Dewan Guru Besar BINUS University menilai bahwa pembahasan mengenai AI tidak boleh berhenti pada penggunaan tools atau aplikasi semata. Foto: dok Binus

jpnn.com, JAKARTA - Memperingati 45 tahun perjalanan BINUS University, Dewan Guru Besar BINUS University mengungkapkan pentingnya peran perguruan tinggi dalam menghadirkan pemikiran, solusi, dan kontribusi nyata bagi masyarakat luas.

Ketua Dewan Guru Besar BINUS University, Prof. Dr. Ir. Harjanto Prabowo, M.M., menyampaikan selama 45 tahun, BINUS University terus bertumbuh sebagai institusi pendidikan tinggi yang membina dan memberdayakan masyarakat melalui pendidikan, riset, inovasi, kolaborasi, dan pengabdian. 

Dia mengatakan sejalan dengan visi A World-class University, Fostering and Empowering the Society in Building and Serving the Nation, BINUS memandang peran universitas tidak berhenti pada penyelenggaraan pendidikan.

Baca Juga:

“Namun, juga mencakup tanggung jawab untuk ikut menjawab berbagai tantangan bangsa,” ujar Prof. Harjanto, di Tangerang, Rabu (1/7).

Pada momentum Lustrum IX ini, Dewan Guru Besar BINUS University mengangkat gagasan AI for Life, yaitu bagaimana kecerdasan artifisial atau Artificial Intelligence (AI) dapat dimanfaatkan secara lebih bermakna, etis, dan bertanggung jawab untuk mendukung kehidupan manusia, memperkuat kualitas sumber daya manusia, mendorong produktivitas, serta memperluas dampak positif bagi masyarakat dan bangsa. 

"Gagasan ini hadir di tengah perkembangan AI yang semakin cepat dan memengaruhi berbagai aspek kehidupan," ujar Prof. Harjanto.

Baca Juga:

Dewan Guru Besar BINUS University menilai bahwa pembahasan mengenai AI tidak boleh berhenti pada penggunaan tools atau aplikasi semata. 

"AI perlu dipahami secara lebih komprehensif sebagai bagian dari transformasi kehidupan, pendidikan, industri, kreativitas, tata kelola, hukum, hingga strategi nasional," ucap Prof. Harjanto.

Memperingati 45 tahun perjalanan BINUS University, Dewan Guru Besar BINUS University mengungkapkan pentingnya peran perguruan tinggi dalam menghadirkan pemikira

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Dewan Guru Besar BINUS University  Binus University  AI  Perguruan Tinggi  teknologi 

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp