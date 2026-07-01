45 Tahun BINUS University, Dewan Guru Besar Gaungkan Gagasan AI for Life untuk Negeri

jpnn.com, JAKARTA - Memperingati 45 tahun perjalanan BINUS University, Dewan Guru Besar BINUS University mengungkapkan pentingnya peran perguruan tinggi dalam menghadirkan pemikiran, solusi, dan kontribusi nyata bagi masyarakat luas.

Ketua Dewan Guru Besar BINUS University, Prof. Dr. Ir. Harjanto Prabowo, M.M., menyampaikan selama 45 tahun, BINUS University terus bertumbuh sebagai institusi pendidikan tinggi yang membina dan memberdayakan masyarakat melalui pendidikan, riset, inovasi, kolaborasi, dan pengabdian.

Dia mengatakan sejalan dengan visi A World-class University, Fostering and Empowering the Society in Building and Serving the Nation, BINUS memandang peran universitas tidak berhenti pada penyelenggaraan pendidikan.

“Namun, juga mencakup tanggung jawab untuk ikut menjawab berbagai tantangan bangsa,” ujar Prof. Harjanto, di Tangerang, Rabu (1/7).

Pada momentum Lustrum IX ini, Dewan Guru Besar BINUS University mengangkat gagasan AI for Life, yaitu bagaimana kecerdasan artifisial atau Artificial Intelligence (AI) dapat dimanfaatkan secara lebih bermakna, etis, dan bertanggung jawab untuk mendukung kehidupan manusia, memperkuat kualitas sumber daya manusia, mendorong produktivitas, serta memperluas dampak positif bagi masyarakat dan bangsa.

"Gagasan ini hadir di tengah perkembangan AI yang semakin cepat dan memengaruhi berbagai aspek kehidupan," ujar Prof. Harjanto.

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Dewan Guru Besar BINUS University menilai bahwa pembahasan mengenai AI tidak boleh berhenti pada penggunaan tools atau aplikasi semata.

"AI perlu dipahami secara lebih komprehensif sebagai bagian dari transformasi kehidupan, pendidikan, industri, kreativitas, tata kelola, hukum, hingga strategi nasional," ucap Prof. Harjanto.