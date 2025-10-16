45 UMKM Unggulan Pertamina Siap Taklukkan Pasar Global di Trade Expo Indonesia 2025

jpnn.com, JAKARTA - PT Pertamina (Persero) memboyong 45 UMKM binaan unggulan di ajang pameran dagang terbesar di Indonesia, Trade Expo Indonesia (TEI) 2025.

Pertamina optimistis produk unggulan UMKM akan menembus pasar ekspor, sehingga dapat berkontribusi mendorong perekonomian nasional.

Pameran berskala internasional ini akan berlangsung di ICE BSD Hall 7, Tangerang – Banten pada 15–19 Oktober 2025 dengan tema 'Discover Indonesia’s Excellence: Trade Beyond Boundaries'.

Baca Juga: Pertamina Hadirkan Booth Energizing The Information dalam Pameran KIP 2025

Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero) Fadjar Djoko Santoso menyampaikan keikutsertaan UMKM binaan Pertamina di TEI 2025 menjadi wujud nyata sinergi antara korporasi, pemerintah, dan masyarakat dalam membangun daya saing bangsa.

Fadjar mengatakan Pertamina tidak hanya hadir sebagai perusahaan energi nasional, tetapi juga sebagai motor penggerak ekonomi rakyat.

"Melalui program TJSL, kami terus mendukung UMKM naik kelas dan berdaya saing global. Kami percaya, keikutsertaan 45 UMKM binaan ini bukan hanya tentang memamerkan produk, tetapi juga memperkenalkan potensi terbaik bangsa kepada dunia,” ujar Fadjar dalam keterangannya, Kamis (16/10).

Baca Juga: Pertamina Bekali Sertifikasi Operator PLTS Bagi 40 Warga Pengelola Desa Energi Berdikari

Sesuai dengan temanya, dalam pameran kali ini, Pertamina akan mengantarkan produk UMKM binaan unggulan untuk menembus pasar global dengan sektor produk craft (kerajinan, dekorasi, souvenir), fashion ( wastra, batik, tenun, dan modest wear), food & beverage (makanan olahan khas daerah, komoditi olahan, dan lain-lain).

Partisipasi ini menjadi bukti nyata komitmen Pertamina dalam mendorong UMKM naik kelas dan memperkuat daya saing ekonomi nasional di kancah internasional.