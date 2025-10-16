Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Ekonomi - UMKM

45 UMKM Unggulan Pertamina Siap Taklukkan Pasar Global di Trade Expo Indonesia 2025

Kamis, 16 Oktober 2025 – 11:26 WIB
45 UMKM Unggulan Pertamina Siap Taklukkan Pasar Global di Trade Expo Indonesia 2025 - JPNN.COM
Pertamina memboyong 45 UMKM binaan unggulan di ajang Trade Expo Indonesia (TEI) 2025 yang berlangsung di ICE BSD Hall 7, Tangerang – Banten pada 15–19 Oktober 2025. Foto: Dokumentasi Humas Pertamina

jpnn.com, JAKARTA - PT Pertamina (Persero) memboyong 45 UMKM binaan unggulan di ajang pameran dagang terbesar di Indonesia, Trade Expo Indonesia (TEI) 2025.

Pertamina optimistis produk unggulan UMKM akan menembus pasar ekspor, sehingga dapat berkontribusi mendorong perekonomian nasional.

Pameran berskala internasional ini akan berlangsung di ICE BSD Hall 7, Tangerang – Banten pada 15–19 Oktober 2025 dengan tema 'Discover Indonesia’s Excellence: Trade Beyond Boundaries'.

Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero) Fadjar Djoko Santoso menyampaikan keikutsertaan UMKM binaan Pertamina di TEI 2025 menjadi wujud nyata sinergi antara korporasi, pemerintah, dan masyarakat dalam membangun daya saing bangsa.

Fadjar mengatakan Pertamina tidak hanya hadir sebagai perusahaan energi nasional, tetapi juga sebagai motor penggerak ekonomi rakyat.

"Melalui program TJSL, kami terus mendukung UMKM naik kelas dan berdaya saing global. Kami percaya, keikutsertaan 45 UMKM binaan ini bukan hanya tentang memamerkan produk, tetapi juga memperkenalkan potensi terbaik bangsa kepada dunia,” ujar Fadjar dalam keterangannya, Kamis (16/10).

Sesuai dengan temanya, dalam pameran kali ini, Pertamina akan mengantarkan produk UMKM binaan unggulan untuk menembus pasar global dengan sektor produk craft (kerajinan, dekorasi, souvenir), fashion ( wastra, batik, tenun, dan modest wear), food & beverage (makanan olahan khas daerah, komoditi olahan, dan lain-lain).

Partisipasi ini menjadi bukti nyata komitmen Pertamina dalam mendorong UMKM naik kelas dan memperkuat daya saing ekonomi nasional di kancah internasional.

TAGS   Pertamina  UMKM  pasar global  Trade Expo Indonesia  UMKM binaan Pertamina  ekspor  Ekonomi 
