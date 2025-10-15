Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

45 UMKM Unggulan Pertamina Unjuk Gigi di Trade EXPO Indonesia 2025

Rabu, 15 Oktober 2025 – 21:31 WIB
45 UMKM Unggulan Pertamina Unjuk Gigi di Trade EXPO Indonesia 2025
PT Pertamina memboyong 45 UMKM binaan unggulan di ajang Trade Expo Indonesia (TEI) 2025 pada 15–19 Oktober 2025 di ICE BSD Hall 7, Tangerang – Banten. Foto dok Pertamina

jpnn.com, TANGERANG - PT Pertamina memboyong 45 UMKM binaan unggulan di ajang pameran dagang terbesar di Indonesia, Trade Expo Indonesia (TEI) 2025 pada 15–19 Oktober 2025 di ICE BSD Hall 7, Tangerang – Banten.

Vice President Corporate Communication PT Pertamina Fadjar Djoko Santoso menyampaikan, keikutsertaan UMKM binaan Pertamina di TEI 2025 menjadi wujud nyata sinergi antara korporasi, pemerintah, dan masyarakat dalam membangun daya saing bangsa.

“Pertamina tidak hanya hadir sebagai perusahaan energi nasional, tetapi juga sebagai motor penggerak ekonomi rakyat. Melalui program TJSL, kami terus mendukung UMKM naik kelas dan berdaya saing global. Kami percaya, keikutsertaan 45 UMKM binaan ini bukan hanya tentang memamerkan produk, tetapi juga memperkenalkan potensi terbaik bangsa kepada dunia,” ujar Fadjar.

Dalam pameran kali ini, Pertamina akan mengantarkan produk UMKM binaan unggulan untuk menembus pasar global, dengan sektor produk Craft (kerajinan, dekorasi, souvenir), Fashion (wastra, batik, tenun, dan modest wear), Food & Beverage (makanan olahan khas daerah, komoditi olahan, dll).

Partisipasi ini menjadi bukti nyata komitmen Pertamina dalam mendorong UMKM naik kelas dan memperkuat daya saing ekonomi nasional di kancah internasional.

Fadjar menjelaskan, UMKM telah melewati proses kurasi sejak April 2025.

Kurasi ini berjalan melalui proses seleksi berlapis dari berbagai aspek, seperti kualitas produk, kapasitas produksi, konsistensi, legalitas usaha, kemampuan ekspor, hingga kesiapan branding dan digital marketing.

"Dengan seleksi yang komprehensif, Pertamina memastikan bahwa UMKM binaan Pertamina yang tampil di TEI adalah pelaku usaha yang telah siap bersaing di pasar global, baik dari produk maupun syarat legalitas dan sertifikasi yang diwajibkan untuk menembus pasar luar negeri," jelas Fadjar.

Pertamina optimistis produk unggulan UMKM akan menembus pasar ekspor, sehingga bisa berkontribusi mendorong perekonomian nasional.

