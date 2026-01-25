4.500 Buddhis Akan Berdoa Bersama di NICE PIK2, Dihadiri 3 Pemimpin Sakya Dunia

Minggu, 25 Januari 2026 – 10:51 WIB

jpnn.com - JAKARTA - Nusantara International Convention Exhibition (NICE) di Pantai Indah Kapuk 2 (PIK2), Kabupaten Tangerang, Banten, akan menjadi lokasi doa bersama umat Buddha.

Sebanyak 4.500 Buddhis dari berbagai aliran akan mengikuti doa bersama bertajuk “Indonesia for Peace & Prosperity” pada Minggu (25/1) pukul 16.00 WIB.

Kegiatan tersebut dimaksudkan sebagai ikhtiar spiritual untuk mendoakan perdamaian dan kemakmuran Indonesia di tengah tantangan ekonomi global.

Doa bersama itu menjadi perhatian kalangan Buddhis karena akan menghadirkan tiga pemegang singgasana Silsilah Sakya dunia secara bersamaan.

Tiga tokoh spiritual yang akan menghadiri doa bersama itu ialah:

H.H. Kyabgon Gongma Sakya Trichen Rinpoche ke-41

H.H. Sakya Trizin ke-42 Ratna Vajra Rinpoche

H.H. Sakya Trizin ke-43 Gyana Vajra Rinpoche.

Kehadiran mereka mempertegas posisi Indonesia sebagai titik temu penting bagi nilai spiritual dan perdamaian lintas budaya.

Ketiganya dijadwalkan memimpin doa bersama, sebuah momen yang jarang terjadi dalam tradisi Buddhisme internasional.

Umat Buddha dari tradisi Theravada, Mahayana, dan Vajrayana akan bersatu dalam satu ruang doa.