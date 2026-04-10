46 Tahun Sigma Cipta Utama, Perkuat Integrasi Layanan Warehouse Data Management & ICT

jpnn.com, JAKARTA - Anak usaha PT Elnusa Tbk, PT Sigma Cipta Utama (SCU) di usianya ke-46 tahun terus memperkuat perannya sebagai perusahaan yang terpercaya dalam menyediakan solusi yang andal, inovatif, dan berkelanjutan bagi industri energi dan industri lainnya.

Direktur PT Sigma Cipta Utama Didik Purwanto menyampaikan capaian 46 tahun ini tidak terlepas dari kepercayaan yang terus dijaga dan diperkuat melalui kinerja yang konsisten dan berorientasi pada kebutuhan klien.



“Selama 46 tahun, SCU tumbuh dengan menjadikan kepercayaan sebagai fondasi utama," kata Didik dalam keterangannya, Jumat (10/4).

Dia mengatakan SCU tidak hanya menyediakan layanan, tetapi menghadirkan inovasi dan solusi yang memastikan operasional klien berjalan dengan aman, andal, dan efisien.

"Kepercayaan tersebut menjadi energi bagi kami untuk terus berkembang dan berinovasi,” ujar Didik.

Perjalanan lebih dari empat dekade ini menjadi bukti konsistensi SCU dalam mendukung kebutuhan operasional melalui layanan inovasi dan terintegrasi di bidang Warehouse & Data Management serta Information & Communication Technology (ICT).





Dengan rekam jejak yang kuat, SCU terus menghadirkan layanan yang mendukung keberlangsungan operasional klien dan memastikan setiap proses berjalan aman dan efisien.



Momentum 46 tahun ini juga menjadi refleksi atas perjalanan (journey) transformasi dan penguatan kapabilitas SCU.

Sepanjang 2025 hingga awal 2026, SCU mencatat sejumlah milestone penting yang menegaskan kepercayaan klien sekaligus menunjukan kinerja perusahaan yang baik, di antaranya sukses melakukan migrasi 1.400 RTU SCADA dengan Zero LTI (Mei 2025), upgrade dan resertifikasi ISO 27001:2022 (Juni 2025).

Pada September 2025, SCU memperoleh pengakuan dari klien melalui Best Vendor Performance dari PIEP pada Supplier Engagement Day 2025 dan Vendor Terbaik Regional 5 dari Pertamina Hulu Energi.



Penguatan tata kelola dan kualitas layanan turut ditandai dengan capaian Akreditasi 'Istimewa' dan 'Sangat Baik' kategori Penyimpanan, Penataan, dan Alih Media dari Arsip Nasional Republik Indonesia (2023-2025).

Di sisi lain, SCU terus memperluas kontribusi dan kolaborasi strategis, termasuk penguatan eksistensi di industri Green Energy untuk produk Flow2Max melalui sinergi dan penandatanganan kerja sama komersial dengan Ecolab (Desember 2025), serta kolaborasi strategis Artificial Intelligence (AI) transformasi digital bersama FPT Software Indonesia (Januari 2026) untuk pengembangan produk berbasis AI.