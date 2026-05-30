47 Brand Lokal Ramaikan Rendezvous Modest Market 2026, Gratis Masuk

jpnn.com, JAKARTA - Salah satu bazar modest fesyen terbesar, Rendezvous Modest Market kembali hadir.

Kini, Rendezvous Modest Market digelar di AEON Mall Jakarta Garden City, Cakung, dengan konsep Free Entry atau gratis masuk, mulai 26 - 31 Mei 2026.

Bazar modest fesyen tersebut menghadirkan lebih dari 47 local brands ternama dengan tawaran diskon fantastis up to 75 persen.

Adapun 47 lokal brand itu di antaranya, Kheva Mauza, CRAOutfit, Bydevina, SEIA, KS Dara, dan Gamaleea.

Head Creative Rendezvous Modest Market, Eras Pragitha, mengungkapkan, tantangan terbesar menggelar bazar tersebut di era sekarang adalah membangun kembali rasa percaya pasar, dan melihat sejauh mana daya beli masyarakat di tengah situasi ekonomi yang dinamis.

"Tantangan dari sisi kami sebagai EO adalah membangun kepercayaan pasar. Sementara dari sisi tenant, tantangannya adalah apakah konsumen masih mau membelanjakan uang mereka atau justru menahannya (hold). Dari sisi konsumen pun kini jauh lebih selektif," ungkap Eras Pragitha dalam keterangan resmi.

Meskipun begitu, lcampaign utama dari Rendezvous kali ini adalah misi bersama untuk menghidupkan kembali perekonomian nasional dari akar rumput.

"Kami tahu dari sejarah, yang menyokong Indonesia ketika terjadi krisis justru bisnis-bisnis kecil (UMKM). Kita selalu diselamatkan oleh pasar terdekat dan rakyat yang tetap mau saling mendukung dengan berbelanja," ucap Eras.