JPNN.com - Nasional - Humaniora

47 Ormas di Jakut Gelar Deklarasi Damai Setelah Rumah Menteri & Anggota DPR Dijarah

Sabtu, 11 Oktober 2025 – 20:24 WIB
Deklarasi damai yang digelar ormas di Jakarta Utara. Dok: source for JPNN.

jpnn.com, JAKARTA - Masyarakat di Jakarta Utara menolak segala bentuk tindakan anarkistis seperti penjarahan maupun kerusuhan. Hal ini mengacu pada peristiwa penjarahan yang menimpa eks Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan beberapa anggota DPR RI seperti Ahmad Sahroni, Eko Patrio, dan Uya Kuya.

Forum RT/RW Jakarta Utara pun menginisasi deklarasi damai yang diikuti oleh 47 organisasi masyarakat (ormas). Masyarakat tak ingin peristiwa anarkis seperti itu terulang kembali.

Ketua Forum RT/RW Jakarta Utara, Suaib mengatakan penjarahan tidak menggambarkan masyarakat Jakarta Utara sesungguhnya. Dia menilai ada pihak tertentu yang memanfaatkan situasi untuk berbuat anarkis.

“Ini tentunya (penjarahan) bukan menjadi satu ide atau gerakan murni masyarakat Jakarta Utara, tapi kami melihat bahwa memang ada provokasi yang terbangun,” kata Suaib usai deklarasi di Gelanggang Remaja Jakarta Utara, Sabtu (11/10).

Suaib menilai tindakan penjarahan di rumah Sahroni telah mencoreng nama baik warga Jakarta Utara. Oleh karena itu, dia berharap agar aparat kepolisian melakukan penegakan hukum kepada para pelaku.

“Kami berharap bahwa seluruh pihak yang terlibat, baik secara langsung maupun yang memprovokasi ini, betul-betul bisa dilakukan satu proses yang tegas, yang tepat, sehingga tidak ada kebudayaan yang ngelos (terlewat) daripada kejadian-kejadian kemarin,” ujar dia.

Dia menuturkan masyarakat Jakarta Utara menyadari pentingnya membangun kepercayaan antar warga. Oleh karena itu, warga bersama-sama berkomitmen untuk memperbaiki citra diri yang rusak akibat tindakan anarkis segelintir orang.

“Kami sudah mulai membangun satu upaya bagaimana kepercayaan-kepercayaan itu justru harus kita wujudkan baik kepada pemerintah maupun pelaku-pelaku usaha dan masyarakat pada umumnya,” imbuhnya.

Puluhan ormas di Jakarta Utara menggelar kegiatan deklarasi damai setelah adanya aksi penjarahan di rumah menteri hingga anggota DPR.

TAGS   deklarasi damai  aksi penjarahan  Ormas  Organisasi masyarakat 
