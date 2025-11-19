Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - UMKM

480 Kreator Hadiri FOLAGO Academy, Dari UMKM, Artis Hingga Difabel

Rabu, 19 November 2025 – 17:20 WIB
480 Kreator Hadiri FOLAGO Academy, Dari UMKM, Artis Hingga Difabel - JPNN.COM
PT Folago Global Nusantara Tbk (IRSX) menggelar program pengembangan kreator FOLAGO Academy di Solo. Foto dok Folago

jpnn.com, SOLO - Emiten berbasis AI & media commerce, PT Folago Global Nusantara Tbk (IRSX) menggelar program pengembangan kreator FOLAGO Academy di Solo sebagai langkah strategis mendorong pertumbuhan ekonomi digital dan social commerce yang inklusif di Indonesia.

Program ini diikuti 480 kreator, termasuk kreator difabel yang merupakan hasil kolaborasi tiga pihak yaitu Folago, TikTok, dan Pemerintah Daerah Solo melalui dukungan KADIN Solo serta komunitas UMKM Solo.

Inisiatif ini sejalan dengan misi IRSX dalam memperluas kesempatan kerja berbasis digital sekaligus memperkuat kompetensi talenta kreator di sektor affiliate marketing dan media commerce.

Baca Juga:

Program ini berlangsung dengan dukungan mentor industri, yaitu Rendy Kjaernett & Lady Nayoan, Andrawan Diponugroho (Folago Social Commerce), serta Ridho Illahi (Senior MCN Manager TikTok Shop).

Turut hadir Ketua KADIN Solo Ferry Shepta Indriyanto dan Ketua UMKM Solo Maliyana Nur Wijayanti.

Direktur Utama IRSX, Subioto Jingga, menyatakan langkah ini merupakan fondasi strategis untuk memperkuat positioning Folago sebagai the largest AI & Media Commerce di Asia Tenggara.

Baca Juga:

“Melalui FOLAGO Academy, kami tidak hanya memberikan pelatihan, tetapi juga membuka akses, kesempatan, dan harapan agar kreator Indonesia, termasuk yang difabel bisa berkarya, berdaya, dan menghasilkan secara berkelanjutan di ranah digital dan global," sebutnya.

Program FOLAGO Academy menjadi bagian dari rencana ekspansi IRSX untuk membangun national creator talent pipeline berbasis AI, kolaborasi multipihak, dan media commerce monetization ecosystem yang dapat diadaptasi ke berbagai kota, sektor, dan komunitas.

Inisiatif ini sejalan dengan misi IRSX dalam memperluas kesempatan kerja berbasis digital sekaligus memperkuat kompetensi talenta kreator di sektor affiliate.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   kreator  FOLAGO  PT Folago Global Nusantara  Artis  Difabel  UMKM 
BERITA KREATOR LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp