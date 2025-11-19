480 Kreator Hadiri FOLAGO Academy, Dari UMKM, Artis Hingga Difabel

jpnn.com, SOLO - Emiten berbasis AI & media commerce, PT Folago Global Nusantara Tbk (IRSX) menggelar program pengembangan kreator FOLAGO Academy di Solo sebagai langkah strategis mendorong pertumbuhan ekonomi digital dan social commerce yang inklusif di Indonesia.

Program ini diikuti 480 kreator, termasuk kreator difabel yang merupakan hasil kolaborasi tiga pihak yaitu Folago, TikTok, dan Pemerintah Daerah Solo melalui dukungan KADIN Solo serta komunitas UMKM Solo.

Inisiatif ini sejalan dengan misi IRSX dalam memperluas kesempatan kerja berbasis digital sekaligus memperkuat kompetensi talenta kreator di sektor affiliate marketing dan media commerce.

Program ini berlangsung dengan dukungan mentor industri, yaitu Rendy Kjaernett & Lady Nayoan, Andrawan Diponugroho (Folago Social Commerce), serta Ridho Illahi (Senior MCN Manager TikTok Shop).

Turut hadir Ketua KADIN Solo Ferry Shepta Indriyanto dan Ketua UMKM Solo Maliyana Nur Wijayanti.

Direktur Utama IRSX, Subioto Jingga, menyatakan langkah ini merupakan fondasi strategis untuk memperkuat positioning Folago sebagai the largest AI & Media Commerce di Asia Tenggara.

“Melalui FOLAGO Academy, kami tidak hanya memberikan pelatihan, tetapi juga membuka akses, kesempatan, dan harapan agar kreator Indonesia, termasuk yang difabel bisa berkarya, berdaya, dan menghasilkan secara berkelanjutan di ranah digital dan global," sebutnya.

Program FOLAGO Academy menjadi bagian dari rencana ekspansi IRSX untuk membangun national creator talent pipeline berbasis AI, kolaborasi multipihak, dan media commerce monetization ecosystem yang dapat diadaptasi ke berbagai kota, sektor, dan komunitas.