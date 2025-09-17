Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Ekonomi - Industri

486 Inovasi dari 21 Negara Turut Ramaikan Indonesia Inventors Day 2025

Rabu, 17 September 2025 – 01:34 WIB
Indonesia Inventors Day 2025 digelar pada 11–14 September 2025 di SMESCO Indonesia. Foto dok INNOPA

jpnn.com, JAKARTA - Indonesia Inventors Day 2025 sukses digelar pada 11–14 September 2025 di SMESCO Indonesia.

Tidak kurang dari 486 karya inovatif dipamerkan oleh para penemu dan inovator dari 21 negara, menandai momentum penting dalam lanskap teknologi dan kreativitas global.

Dari Asia hingga Eropa, para inovator datang membawa solusi masa depan, mulai dari teknologi ramah lingkungan, perangkat kesehatan canggih, hingga sistem digitalisasi mutakhir.

Negara-negara yang turut ambil bagian di antaranya: Indonesia, Malaysia, Thailand, Filipina, Vietnam, Korea Selatan, Taiwan, Jordan, Iran, Selandia Baru, Rumania, Arab Saudi, Mesir, Hong Kong, China, Makau, Rusia, Kroasia, Polandia, Kazakhstan, dan Turki.

Mengusung tema Innovating for Better Future, ajang ini bukan sekadar pameran dan kompetisi, melainkan juga menjadi panggung kolaborasi internasional, tempat ide-ide visioner bertemu dan bertumbuh untuk menjawab tantangan global masa kini dan masa depan.

Ketua Indonesia Invention and Innovation Promotion Association (INNOPA), Erricha Insan Pratisi menekankan pentingnya konsistensi dalam menyelenggarakan ajang ini setiap tahun.

“Kami percaya inovasi adalah fondasi dari masa depan yang lebih baik. Melalui Indonesia Inventors Day, kami ingin mendorong kolaborasi lintas negara dan lintas disiplin untuk menciptakan solusi nyata bagi tantangan global. Inilah semangat dari tema tahun ini, ‘Innovating for Better Future’ — karena masa depan dibangun hari ini, oleh ide-ide yang berani dan kreatif,” ujar Erricha.

Sebagai agenda tahunan yang telah berlangsung selama 12 tahun, Indonesia Inventors Day telah tumbuh menjadi salah satu magnet utama dalam dunia inovasi Asia, membuka pintu bagi jejaring lintas negara dan memfasilitasi kerja sama antara inventor, akademisi, industri, dan investor.

